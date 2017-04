Ceny rostou podle přání ČNB. Potraviny a pohonné hmoty ale přestaly zdražovat

AKTUALIZOVÁNO před 30 minutami

Inflace v březnu mírně zrychlila růst. Ceny jsou oproti loňskému roku vyšší o 2,6 procenta, a jsou tak tam, kde je chce mít Česká národní banka, která přestala uměle oslabovat korunu. Do konce roku se opět mají dostat pod hranici dvou procent, protože má výrazně zmírnit růst cen potravin i pohonných hmot.

Praha - Inflace zůstala v březnu na stejné úrovni jako o měsíc dříve. Radost z toho může mít Česká národní banka, která ve čtvrtek ukončila intervence právě kvůli tomu, že spotřebitelské ceny po více jak čtyřech letech rostou, jak si ČNB přeje. Tedy zhruba o dvě procenta.

V březnu inflace meziročně stoupla o 2,6 procenta, oznámil Český statistický úřad. V únoru to bylo o 2,5 procenta.

Ceny v březnu rostly v souladu s očekáváními analytiků. "Inflaci táhne nahoru jak její jádrová složka, tak kolísavé ceny pohonných hmot a potravin, například zeleniny," říká hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Inflaci táhnou vzhůru hlavně zdražující pohonné hmoty a potraviny, tento efekt se ale postupně vytratí. Zatímco meziročně ceny potravin rostly o 4,4 procenta a ceny pohonných hmot o 16,8 procenta, v meziměsíčním porovnání už obě položky svůj růst zastavily. Ceny potravin oproti únoru klesly o 0,2 procenta a ceny pohonných hmot o 0,6 procenta.

"Pro běžného spotřebitele je pozitivní, že v březnu se oproti únoru snížily ceny zeleniny o více než desetinu. Z podstatné míry tak ceny zeleniny korigovaly více než patnáctiprocentní nárůst, k němuž došlo mezi lednem a únorem z důvodu neúrody ve Španělsku a dalších zemích či regionech vyvážejících zeleninu," dodává Kovanda. Zimní "výpadek" v dodávkách zeleniny se tedy podle něj daří eliminovat, neboť se do dodávek postupně zapojují také jiné exportní destinace.

Analytici čekají, že současný vývoj u cen potravin a pohonných hmot bude pokračovat. Oni i centrální banka proto očekávají, že inflace bude do konce roku 2017 postupně klesat. České domácnosti by tak neměly čelit přehnanému růstu cen. Například analytici Raiffeisenbank očekávají, že inflace do konce roku klesne pod cíl ČNB, tedy pod dvě procenta.

"Výhled ČNB do konce roku 2017 ukazuje, že inflace by neměla klesnout pod jedno procento, což se podle našeho odhadu naplní, pokud koruna prudce neposílí k 25 korunám za euro. V naší prognóze očekáváme průměrnou míru spotřebitelské inflace v letošním roce na úrovni 2,4 procenta při průměrném kurzu 26,50 za euro," říká Monika Juncke, analytička Raiffeisenbank.

autor: Jiří Hovorka

