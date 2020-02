Brýle nemám, data taky ne. Senioři s e-recepty v mobilu testují trpělivost lékárníků

Pomalé, pracné, někdy i riskantní. Kvůli receptu už lidé sice nemusí přešlapovat v ordinacích lékařů, lékárníkům ale předpis ve formě SMS často komplikuje práci. U mobilů bez dat totiž musí přepisovat několikamístné kódy z displeje ručně. Někteří zákazníci často e-recept v telefonu ani nenajdou a vyžadují to právě po lékárnících. Situaci ještě zhoršuje zavedení jedné položky na e-recept.

Nešťastné řešení - více klikání, více vyťukávání, stěžují si zaměstnanci lékáren na facebookovém profilu České lékařské komory v reakci na zavedení jednopoložkového e-receptu od ledna letošního roku.

Zatímco na vytištěný papír s předepsanými léky, takzvanou průvodku, mohou lékaři napsat položek více, v případě SMS receptu teď připadá jeden předepsaný lék na jednu textovou zprávu.

Teoreticky funguje systém e-receptů chytře. Zákazník v lékárně klikne na odkaz v SMS a zobrazí se QR kód, který ukáže lékárníkovi, ten ho jen naskenuje a vše je hotovo. Avšak s praxí přicházejí problémy.

Například starší lidé, kteří běžně nosí do lékáren několik předpisů najednou, mnohdy nemají chytré telefony ani mobilní data a ke QR kódu se tak nedostanou. Lékárník v těchto případech musí do počítače přepisovat 12 alfanumerických znaků z každé SMS ručně.

"Tím, že se od nového roku vydávají jednopoložkové recepty, se výdej léků zpomaluje. Navíc z takovéto SMS si pacient nemůže zkontrolovat, zda má předepsány všechny léky. Často se stává, že pokud má zákazník více SMS, může nějakou přehlédnout. Tento problém se s papírovými průvodkami nestává," popisuje postup odborná konzultantka lékáren Benu Ivana Lánová.

Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs už dříve uvedl, že řešením by mohl být přístup lékárníka k dalším předepsaným e-receptům konkrétního pacienta po načtení prvního identifikátoru.

Po kritice lékárníků, které jednopoložkový recept ještě více zpomaluje, se také zřejmě od poloviny března vrátí na e-recept položky dvě. I tak ale jejich problém se zpracováním některých předpisů potrvá.

Od práce je totiž mnohdy zdržuje i to, když jim zákazníci nejsou schopní kód ze SMS sami nadiktovat. Běžně se spletou, případně sérii číslic a písmen nepřečtou vůbec s odůvodněním, že si zapomněli brýle. Ve svém telefonu se také často nevyznají.

"V praxi pacient chce recept poslat na telefon, protože se mu nechce chodit k lékaři. Ale svůj telefon neumí ani zapnout, natož přečíst SMS. Snad někdy bude lepší postup, protože tohle je fakt komplikované snad pro všechny strany," stěžuje si další z uživatelek sociální sítě Facebook, která pracuje v lékárně.

"Senioři často neumí zacházet ani s klasickými tlačítkovými telefony, a tak se nezřídka stává, že pacient podá telefon lékárníkovi s prosbou, že někde v telefonu má recepty, ale neví kde. To samozřejmě lékárníci chápou a snaží se jim vyjít vstříc a pomoct," říká Lánová.

Zároveň ale upozorňuje, že pracovníci lékáren nemohou umět zacházet se všemi typy mobilních telefonů.

Na cizí mobil nesahám

Mnozí z nich se navíc obávají toho, aby neopatrnou manipulací mobil zákazníka nerozbili či nevymazali data a nedostali se tím do problémů. Jiným pak v době chřipkové epidemie nemusí být příjemné ani samotné dotýkání se cizího mobilu.

Jedna z pracovnic lékárny například na profilu České lékařské komory zmiňuje, že od zákazníka již dostala vynadáno, protože mu prý recept z mobilu smazala. Ostatní uživatelé její zkušenost potvrzují a shodují se na tom, že právě proto již cizí telefony do ruky neberou.

"To je důvod, proč na jejich mobil nesahám. Musí mi to nastavit pacient a buď mi podat mobil s QR kódem k načtení, nebo přede mě položit SMS tak, abych si to načetla do aplikace a převedla na QR kód," vysvětluje svůj postup další lékárnice.

Aplikací, které dokážou SMS recept "přetavit" do podoby přijatelné pro lékárníky, přitom v současnosti existuje už několik.

Loni v prosinci jednu takovou spustily například lékárny Pilulka. Proměnit SMS kód na QR kód dokáže ze starých mobilů typu Nokia, Ericsson, Motorola či Aligator. Lékárník ovšem musí disponovat mobilem s fotoaparátem a operačním systémem Android. "Čtečku e-receptů jsme zpřístupnili všem, včetně konkurence. K dnešnímu dni ji používá přes 2000 lékárníků v ČR, tedy okolo 20 procent všech lékárníků," uvádí za Pilulka.cz Kateřina Schotliová.

Převod SMS identifikátoru na čárový kód nabízí také starší aplikace Lékárny v ČR. Aplikaci stačí mít staženou v mobilním telefonu, převod probíhá bez potřeby datového připojení.

Nezvládáte mobil? Chtějte průvodku

Pokud by lékárník zákazníkovi mobil skutečně poničil, vzniká mu podle právních expertů povinnost nahradit způsobenou škodu. Ta se primárně nahrazuje uvedením do předešlého stavu. "Pokud to nelze, tak se nahradí v penězích. Dle § 2969 OZ se při určení výše škody způsobené na věci vychází z ceny v době poškození a zohlední se, co musí poškozený vynaložit na obnovení," vysvětluje Petr Novák ze serveru Vašenároky.cz.

Zákazník nicméně musí prokázat, že škodu způsobil lékárník, třeba záznamem z kamer. Dále musí prokázat i výši škody, například fakturou z opravny. Možností pro lékárníka tak může být takzvaná "pojistka na blbost". "Avšak vzhledem k tomu, že výše škody na telefonu seniora a pravděpodobnost jejího způsobení při nakládání s rozumem průměrného člověka nebývá vysoká, se domnívám, že není nutné se obávat pomoci takovému zákazníkovi," dodává Novák.

Pacientům, kteří si nejsou jistí ovládáním svého telefonu, lékárníci přesto doporučují, aby si od lékaře raději vyžádali papírové průvodky. "To je jejich právo a lékař by jim měl vyhovět," připomíná Lánová z Benu.

Podle statistik elektronického receptu zveřejněných na webu SÚKL bylo za leden formou SMS předáno pacientům k 20. lednu 1,135 milionu receptů z celkových zhruba 5,3 milionu. Za loňský prosinec to bylo 1,119 milionu.