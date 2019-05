Češi jedí ve velkém přípravky pro koně. Čekají zázraky, lékárníci kroutí hlavou

Lidé, kteří mají potíže s pohybem, se zamilovali do přípravků pro koně. Kupují jich tolik, že prodeje těchto doplňků koňského krmiva přes e-shopy rostou mnohem rychleji než pro nejoblíbenější mazlíčky českých domácností - psy a kočky. To, že jsou tyto doplňky určeny pro zvířata, je lidem jedno. Doporučení od známých působí tak silně, že tyto přípravky už mají silnější fanouškovskou základnu než například iPhone 7.

První si zájmu lidí o přípravky pro koně pro vlastní potřebu všimli lékárníci. "Lidé se na to ptají, ty dotazy jdou vždy ve vlnách už dobrých pět let. Původ toho zájmu neznám," říká Vladimír Novotný z lékárny U Bílého jednorožce v Táboře.

Podle něj celý dialog probíhá zhruba takto:

Zákazník: "Slyšel jsem o přípravku na klouby pro koně, máte to a doporučil byste mi ho?"

Lékárník: "Jakého máte koně?"

Zákazník: "Já to chci pro sebe, jak se to bere?"

Lékárník: "V tom případě bych vám to nedoporučil. Nabídnu vám něco podobného pro lidi."

Zákazník: "To já nechci, chci jen tu variantu pro koně, jak se to bere? A kolik to stojí?"

Lékárník: "To je přípravek pro koně, pro koňské vazivo, koňskou chrupavku, pro koňskou hřívu a koňský žaludek. To není pro vás dobré."

Zákazník: "Ale já slyšel, že to funguje! Kolik to stojí?"

Lékárník: "Tolik…"

Zákazník: "Tak mi to dejte dvakrát, anebo… objednám si to přes internet."

Výrobce podle Novotného šel už i tak daleko, že uvedl na trh "měkkou" variantu pro lidi. "Nicméně ta se tolik neujala," dodává táborský lékárník.

Podobné zkušenosti má i Věra Halfarová Vondráčková z Lékárny u sv. Ludmily ve Staré Boleslavi. "Stává se poměrně často, že se na to lidé ptají. Nejčastěji se bere Alavis ve veterinární variantě. Není to tak čisté jako 'lidská' varianta, ale potíže se žaludkem lidé nehlásí. Stačí jim nižší dávka, prodej klasické varianty klesl," uvádí lékárnice.

Zájem lidí o koňské výrobky pak začal růst ještě strměji v polovině roku 2017, kdy na Alavis běžela reklama v televizi. "Krmivo pro koně v on-line prodejích začalo růst v červenci a srpnu 2017, kdy za tyto dva měsíce vzrostl skokově počet prodaných kusů v této kategorii o 55 procent," říká Michal Buzek z portálu Heureka.cz, který porovnává nabídky českých e-shopů.

Objemově nejprodávanější chovatelské produkty v Česku, krmiva pro psy, respektive kočky, rostly ve stejném období o osm, respektive pět procent, takže ačkoliv v celkovém objemu zaujímá krmivo pro koně jen šestiprocentní podíl, tempo růstu jeho podílu je ohromné.

Co se týče značek, v roce 2017 byl podle dat Heureky nejprodávanější produkt od firmy Contipro Pharma, Alavis však v druhé polovině roku narostl a loni a letos už pevně stojí na první příčce prodejního žebříčku.

Lidé přípravkům pro koně nadstandardně věří. "Koupila jsem ho manželovi a běhá jako hříbě," sděluje v recenzi na přípravek Alavis žena s nickem Mififinka. "Produkt užívám já, sousedka a můj pes. Pes je čilejší, já produkt používám krom kloubů také kvůli vlasům a pokožce," svěřuje se zase Mari.

"Alavis je pro mne 1. Ten jediný mne postavil na nohy. Jsem motorkářka a kolena potřebuji mít v cajku," říká zase Zlatuše. "Skoro bych se nebál říct zázrak. Během dvou dnů už jsem cítil rozdíl a po 14 dnech chodím téměř bez bolesti," říká Eduard. K nadšeným recenzentům se přidávají i experti na výživu sportovců. Například zástupce SvětFitness.cz na videu přípravek doporučuje tvrdě trénujícím sportovcům.

Lidem ani nevadí vysoká cena výrobku. Ačkoliv nejprodávanější balení stojí kolem 1200 korun (700 gramů), kupující to neodrazuje. "Je to kvalitní konkurence všech předražených, v televizi tolik doporučovaných přípravků," vysvětluje pohnutky Marcela.

Jediné, co je odrazuje, je chuť výrobku: "Hnusný, ale dá se na to zvyknout. Rovnou do tlamy a piváka na ex," shrnuje jeden recenzent všeobecný úsudek. Podobné ohlasy se objevují i na druhý nejprodávanější přípravek Geloren.

Vedle velké víry lidí v účinky koňského přípravku je podle Buzka z Heureky zajímavé také to, kolik má fanoušků. Nejprodávanější výrobek pro koně má na kontě přes 630 recenzí, a druhý dokonce 900, kdežto nejprodávanější mobil iPhone 7 má "jen" 320 recenzí a Huawei P20 420, tedy zhruba o polovinu méně než krmiva pro koně.

Lékaři přistupují k nadšení lidí střízlivěji. Podle fyzioterapeuta Kryštofa Kuby z Certifikované McKenzie kliniky mezi sebou spory o vhodnosti přípravků pro koně vedou výživoví poradci, lékaři a farmakologové, ale ani ti se v názoru neshodnou.

"Má zkušenost je spíše negativní. Lidé výrobek zkouší a doufají, že je zbaví bolestí kolen a jiných kloubů. Pokud však přípravek začnete brát proto, abyste odstranili bolesti kloubů, které mají příčinu úplně jinde, pak to zkrátka nemůže mít efekt. A pokud ho berete preventivně, pak je případný účinek těžko prokazatelný a silné mnohaleté studie, které by tento efekt podpořily, jsem nenašel," konstatuje Kuba, který se zúčastnil také XXIII. zimních olympijských her v Koreji jako fyzioterapeut českého olympijského týmu.

Na druhou stranu užívání tohoto přípravku by lidem podle něj uškodit nemělo, a pokud s ním má někdo dobrou zkušenost, jde mu takový pocit jen přát.

"Já však považuji Alavis za propracovaný marketingový produkt s cílem šokovat dávkami pro psy a koně, který za několik let zmizí, stejně jako se to stalo s mnoha podobnými produkty během posledních 15 let. Do té doby možná pomůže spoustě lidem k dobrému pocitu, jiným možná jen vyvětrá peněženku," dodává fyzioterapeut Kuba.