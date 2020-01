Jeden lék, jeden recept. Nová pravidla jen zdržují, nikdo o ně nestál, říkají lékaři

Od ledna platí nová pravidla ve vydávání receptů na léky. Na každý lék musí lékař vystavit jeden eRecept zvlášť. Lékárnická komora novinku kritizuje, protože podle ní přepisování kódů do počítače z každého receptu výdej léků v lékárně zdržuje. Pacienti, kteří mají léků víc, tak musí čekat. Lékaři zase nechápou důvod zavedení takového pravidla. Podle jiných je však nový způsob paradoxně jednodušší.

Od prvního ledna se změnil počet položek, které je možné předepsat na jeden eRecept. Z původních dvou léků je nyní možné předepsat výhradně jeden. Pacient tak dostává SMS, případně papírovou průvodku na každý lék, který mu lékař předepíše, zvlášť.

"Pokud odchází od lékaře s deseti léky, tak musí v lékárně nadiktovat deset kódů, každý dlouhý dvanáct znaků. Logický by byl obrácený postup, kdy na jeden eRecept by bylo možné předepsat více léků, aby pacient měl co nejjednodušší život. Pacienti, kteří berou nejvíce léků, patří právě mezi skupinu obyvatel, kterým bychom měli život usnadňovat, nikoliv komplikovat," komentovala novinku poslankyně Olga Richterová (Piráti) na setkání poslaneckého výboru pro zdravotnictví.

Stejný názor má i Česká lékárnická komora, podle níž prodlouží tato novinka výdej léků v lékárnách a zkomplikuje tak život lékárníkům i pacientům.

"Nové pravidlo upravující pouze jedinou položku na recept bude znamenat více textových zpráv v telefonech pacientů, a tím zpravidla složitější výdej předepsaných léčivých přípravků," upozorňuje na důsledek změny viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.

Podle něj by řešením mohl být hromadný identifikátor pro více receptů nebo přístup lékárníka k dalším předepsaným eReceptům konkrétního pacienta po načtení prvního identifikátoru.

"Uvedení tohoto řešení do praxe ovšem zatím brání jiná legislativa. Další možností, která by byla technicky nejjednodušší a nejrychlejší, by bylo zobrazení identifikátorů eReceptů v nově schváleném lékovém záznamu pacienta," doplňuje Kopecký s tím, že rozlišit jednotlivé textové zprávy s identifikátorem eReceptu je složité zejména ve starých mobilních telefonech.

A tak tisknu a tisknu…

S tím souhlasí i praktičtí lékaři, podle nichž je u odesílání více eReceptů najednou formou SMS také více reklamací. Některé recepty prostě pacientovi na telefon nedojdou. Jeden z členů Sdružení praktických lékařů ČR, který si nepřál zveřejnit své jméno, k tomu napsal: "Zkusil jsem přejít čistě na posílání cestou SMS bez tisku a prakticky každý druhý se mi vrátil s nějakou reklamací. Nejčastěji pokud napíšu více receptů a pacient má starší nechytrý telefon. Takže nyní tisknu a tisknu - jedna položka, jeden papír."

Pro lékaře znamená novinka lehké zdržení v zasílání a tisknutí receptů a také větší spotřebu papíru, tudíž vyšší náklady. "Časem si to asi 'sedne'. Tedy pokud bude vše fungovat, jak má - půjde na jeden papír vytisknout více identifikátorů, bude dobrá odezva serveru ústavu pro kontrolu léčiv a bude bez problémů fungovat doručování SMS," vyjmenovává Jakub Uher z právního oddělení Sdružení praktických lékařů.

Záhadou podle něj zůstává důvod nového opatření. "To nám nikdo z ministerstva zdravotnictví nebyl schopen objasnit. Jen uvedli, že u elektronických receptů je změna vyžádána na základě připomínek lékařů a lékárníků z terénu. Což není pravda. Lékaři o změně nevěděli, ani lékárníci ji podle našich zjištění nežádali. My jsme se to dozvěděli, až když vyhláška vyšla," dodává Jakub Uher.

Na dotaz Aktuálně.cz, co je důvodem změny, odpovědělo ministerstvo podobně. "U elektronických receptů je změna vyžádána na základě připomínek lékařů a lékárníků z terénu. Lékárníci poukazovali na to, že zvýšení počtu položek může přinést novou administrativní zátěž při vykazování na zdravotní pojišťovnu, kdy v případě problémů může pojišťovna blokovat úhradu celého receptu i při jedné chybné položce," odepsala Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace s veřejností ministerstva zdravotnictví.

Doplnila, že v rámci vnitřního připomínkového řízení se k dané změně vyjádřila pouze tři připomínková místa s tím, že zástupci České farmaceutické společnosti a Asociace nemocnic ČR požadovali shodně jednu položku na eRecept. Údajně je tento způsob administrativně jednodušší pro nemocniční lékárny a při vykazování pojišťovnám.

"Do meziresortního připomínkového řízení, v jehož rámci je vždy materiál zasílán, byl návrh zaslán již s úpravou jedné položky na receptu. Ani jedna z profesních komor se v rámci meziresortního připomínkového řízení ke změně nevyjádřila," doplnila Štěpanyová.

Z 5,5 milionu receptů předepsaných v prosinci 2019 bylo více než milion SMS zpráv. Upřednostňují je především mladší pacienti. Většinu ale tvoří eRecepty v papírové formě. Každý lékař si zvolí formu tisku této průvodky - někteří předají pacientovi něco jako účtenku, jiní používají papír ve velikosti starého receptu.

Lékaři mohou vydat i klasický recept známý z minulosti. Ale to pouze v případě, že zrovna nefunguje elektřina či internetové připojení nebo pokud recept lékař píše například u pacienta doma. Staré papírové recepty představují nyní už jen zhruba pět procent vydávaných receptů. U těch změna nastane až od 1. června letošního roku. Zatím je tedy možné na ně psát dva léky najednou.