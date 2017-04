Konec front? Elektronické občanky i recepty na léky mohou být už příští rok, slibuje Sobotka

před 1 hodinou

Premiér Bohuslav Sobotka slibuje, že elektronické občanské průkazy by mohly začít fungovat už v roce 2018. Nové průkazy by měly umožnit vyřizovat některé záležitosti s úřady bez jejich návštěvy. Stát podle Sobotky připravuje i další projekty, například elektronickou neschopenku či takzvaný e-recept.

Hradec Králové - Občanské průkazy s elektronickým čipem by mohly začít fungovat v roce 2018. Při zahájení konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové to v pondělí řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Nové funkce průkazů by měly umožnit vyřizovat některé záležitosti s úřady bez jejich návštěvy. Stát podle Sobotky připravuje i další projekty, například elektronickou neschopenku či takzvaný e-recept.

Podle předsedy vlády je na to ministerstvo vnitra připraveno, ale je třeba dokončit schvalování zákona, který už delší dobu leží v parlamentu. Průkazy s elektronickým čipem budou nově vydávány zdarma.

Elektronická neschopenka by měla podle Sobotky omezit administrativu, umožnila by také lepší kontrolu. Premiér v pondělí také označil za důležité, aby v příštím roce začal fungovat takzvaný elektronický recept. "Je to věc, která sníží administrativu v oblasti zdravotnictví a umožnila by lepší kontrolu, jak vynakládáme finanční prostředky na léky," řekl.

autor: ČTK

Související články