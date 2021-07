Doba krabičková se vrací. Předplatné boxů s překvapením je po letech opět populární

Ještě před lety byli Češi vůči předplaceným boxům, jichž přesný obsah předem neznali, rezervovaní. Chuť po nových zážitcích a momentu překvapení ale postupně začala převažovat nad neochotou k závazkům a pochybnostmi nad kvalitou "tajemného" zboží. Podíl na tom má zejména pandemie koronaviru, kdy zákazníci přišli o možnost návštěv obchodů a ve svých domovech se uzavřeli do on-line světa.

Princip je prostý - zákazník si na e-shopu předplatí službu, která mu pravidelně zašle dárkový balíček. Jeho přesný obsah ovšem nezná, zvolit si může pouze téma. K těm nejpopulárnějším patří například balíčky pro zvířecí mazlíčky, gastroboxy, vína nebo kávy, ale třeba i ponožky.

"Primárně se jedná zboží, které zákazník kupuje opakovaně a je možno ho kreativním přístupem obchodníka zatraktivnit a překvapovat ho," upřesňuje pro Aktuálně.cz Tomáš Jindříšek, marketingový expert a spolumajitel agentury Dark Side.

Byznys s "tajemnými zásilkami" v Česku není žádnou novinkou. V minulosti ale u zdejších zákazníků narazil. "Češi byli dlouho k těmto službám vlažní. Zhruba před deseti lety byl pokus o první boom v ČR, příklady přicházely hlavně z USA. V tu dobu se u nás ale většina těchto start-upů neuchytila," popisuje Jindříšek.

Poukazuje na situaci z roku 2013, kdy se v Česku s tematickými krabicemi "roztrhl pytel". Úspěch v té době slavily zejména kosmetické zásilky od společností LadyBox a Senzabox, které dohromady rozeslaly přibližně 250 tisíc produktů od 75 značek. Stačil ale pouhý rok, aby odvětví předplatných zásilek z trhu téměř vymizelo.

K důvodům podle marketingového experta v té době patřila neochota zákazníků se zavazovat, nedůvěra v kvalitu nabízených produktů a také v automatické strhávání částky z účtu prostřednictvím platebních karet. "Hodně to souvisí s českou povahou, pocitem závazku a potřebou mít věci pod kontrolou," domnívá se Jindříšek.

Po několikaleté pauze se ale služba do Česka postupně vrací. Přičinila se o to pandemie koronaviru, s ní spojená uzavření kamenných prodejen a naopak rozmach nákupů po internetu. "Trend určitě urychlila pandemie - nemožnost chodit do fyzických obchodů, masivní rozšíření virtuálních služeb postavených na bázi předplatného, jako je třeba Netflix, i masivní platby virtuálním kartami," potvrzuje Jindříšek.

Firmy sází na odborníky a zvědavost

Podle Barbory Oudesové z firmy Vegan box, která se zaměřuje na zasílání přírodních produktů a potravin, začali lidé tímto způsobem objevovat nové produkty na trhu. "Vyzkouší zboží, které by si normálně v obchodě nekoupili, nebo naopak se jim nechtěla dělat objednávka z e-shopu, jen aby vyzkoušeli jednu zajímavou věc," říká Oudesová.

Projekt Flowers & Dinosaurs University zase rodičům každý měsíc posílá "tajemný box" se dvěma až třemi knihami pro děti. Nyní má přibližně 300 aktivních zákazníků a jejich počet stabilně roste. I v tomto případě podle firmy zaúřadovala pandemie. "Rodiče byli konfrontováni s distanční výukou, viděli nedostatky českých škol a systému výuky. To je motivovalo se do vzdělání svých dětí ještě více zapojit a k tomu jsou naše knihy skvělým pomocníkem," říká Anna Koblížková z Flowers & Dinosaurs University.

Zákazníci podle ní nemusí vybírat a rozhodovat, stačí se spolehnout na výběr profesionálů. "Rodiče ocení kurátorskou práci, během které ze stovek nových knih vybíráme ty nejvíce obohacující," dodává Koblížková.

Krabice s překvapením nabízí od roku 2014 také síť drogerií dm, ovšem jen během akcí. Zakoupit je lze obvykle v kamenných prodejnách. "Celkový počet dm boxů na jednu akci je limitovaný, pohybuje se v řádech tisíců. V některé prodejně je vyprodají již v den spuštění prodeje, obvykle dojde k celkovému odprodeji během několika málo dní," popisuje manažer komunikace dm Jiří Peroutka.

Podle Peroutky mají zákazníci možnost "získat produkty v mnohonásobně vyšší hodnotě, než je cena dm boxu, nechat se překvapit a seznámit se s vybranými novinkami". Zavedení pravidelných dm boxů ve formě předplatného ale dm pro český trh zatím neplánuje.

Trh s překvapením ještě poroste, míní expert

Z momentu překvapení těží také psí e-shop Dogsie, který zase sází na charitativní přesah. "Nákupem tak lidé udělají radost jak pejskům doma, tak i těm bez rodiny. Zároveň nám zákazníci dobře reagují na to, že v Dogsie jsou kvalitní pamlsky vyrobené od malých českých živnostníků a výrobců," popisuje spoluzakladatel e-shopu Dogsie Matyáš Dřevo.

Loni v březnu podle Dřeva prodej balíčků s psími pamlsky kvůli rozjezdu pandemie stagnoval. "Lidé nakupovali kratší plány či jednorázové balíčky. Vychází to logicky z toho, že nevěděli, co bude za půl roku nebo za rok," vysvětluje. Teď už jsou s boxy na podobné úrovni jako před pandemií.

K plýtvání se zbožím podle firem nedochází. Aby zabránily jejich vyhazování, zákazníkům zasílají spíše trvanlivé produkty, nebo jim nabízejí výměnu nevyhovujícího výrobku za jiný. "Nikdo nám ještě ale neřekl, že by něco vyloženě vyhodil. Většinou spíš dostáváme komentáře typu ‘tohle mi moc nechutnalo, ale přítel/manžel to snědl hned‘ nebo výjimečně ‘ještě jsem nenašla odvahu to vyzkoušet‘," dodává Oudesová z Vegan boxu.

Jindříšek má za to, že v Česku podobné služby nenápadně narůstají. "Budoucnost je velká i v segmentu firem. I firmy chtějí své zaměstnance motivovat a překvapovat něčím novým," domnívá se marketingový expert. "Pravděpodobně se rozšíří i platba za předplatné na různé hybridní služby. Půjde o kombinace fyzických produktů a podpůrných služeb. Například kadeřnictví, kosmetika nebo třeba různé degustace," dodává.