Potraviny a drogerie zdražují v Česku téměř nejvíc v Evropě. Může za to i volba vyšší kvality

Češi jsou po letech pesimismu příjemně naladěni k utrácení. Přesouvají se ke kvalitnějším typům potravin, mnohdy českým výrobkům, a jsou ochotni za ně platit i vyšší ceny. V jejich útratách je zatím příliš nebrzdí ani inflace.

Praha - Ve třetím čtvrtletí loňského roku zdražily potravinářské a drogistické výrobky v Česku téměř nejvíc v Evropě. Na dnešním Retail Summitu v Praze to řekl Karel Týra z analytické společnosti Nielsen.

Tržby za mléčné produkty stouply loni ve třetím čtvrtletí o 11,6 procenta (velký podíl sehrálo na tomto růstu zdražení másla), alkoholu o 5,3 procenta a sladkostí o 5,5 procenta.

Cenová hladina v ČR stoupla u tohoto sortimentu o 6,1 procenta meziročně, zatímco objem prodeje klesl o 0,9 procenta. Celková inflace v ČR loni v průměru stoupla o 2,5 procenta, což je nejvíc za posledních pět let.

"V letech 2015 a 2016 vývoj cenové hladiny stagnoval. Od posledního čtvrtletí roku 2016 vidíme nárůst, který je docela dramatický. Ve třetím kvartále je to již více než šest procent ve srovnání s obdobím o rok předtím. To samozřejmě má vliv i na to, kolik lidé jsou ochotni zboží spotřebovat," uvedl Týra s tím, že objem prodaného zboží navzdory růstu tržeb tažených inflací klesá.

Celkově jsou ale Češi na utrácení naladěni podle něj dobře. Mzdy lidí rostou a index spotřebitelské důvěry se u jinak dlouhodobě spíše pesimistických Čechů drží od prosince roku 2016 nad hranicí 100, což ukazuje, že se lidé dívají do budoucnosti s důvěrou.

Více než osmdesáti procentům lidí zbývají peníze na utrácení a téměř polovina Čechů je podle průzkumu ochotna je vydat ze svých peněženek. "Prožíváme skvělé časy. Ekonomika roste, nezaměstnanost je u nás nejnižší v Evropě a kdo chce pracovat, práci má," shrnul pozitivní faktory vývoje hospodářství Týra.

Lepší ekonomická situace se projevuje také v tom, že lidé začínají více přemýšlet o tom, za co utrácejí. Častěji než dříve například sahají po kvalitnějším jídle.

"U potravin to není tak ani o objemu, protože spotřebováváme přibližně stejně, ale je zde patrný posun ke kvalitnějším typům potravin, mnohdy českým výrobkům, což s sebou nese nějaké cenové navýšení," uvedl ředitel kvality společnosti Ahold Pavel Mikoška.

Podle obchodního ředitele Kofoly Martina Mináře byl růst cenové hladiny částečně způsoben zdražením produktů. "Výrazně větším důvodem bude právě to, že rostou prodeje některých kategorií zboží na úkor jiných. Například džusy a energetické drinky rostou výrazně rychleji než třeba ochucené vody," dodal. Více se také prodávají takzvané on-the-go formáty, jako jsou třeba plechovky, na úkor dvoulitrových balení.

Retail Summit je konferencí pro účastníky obchodního trhu. Na jeho přípravě se podílejí Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Vysoká škola ekonomická v Praze a společnost Blue Events. Minulého ročníku se podle pořadatelů zúčastnilo 1111 obchodníků a jejich dodavatelů.