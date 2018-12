Obří sklady zarovnané až po strop. Podívejte se, jak se e-shopy připravily na Vánoce

Haly plné balíků. Nahlédli jsme do skladů velkých eshopů před Vánocemi | Video: Aktuálně.cz | 01:56

E-shopy s elektronikou i s oblečením pozvaly videoreportéry Aktuálně.cz, aby se podívali, jak jejich sklady vypadají při předvánočním frmolu.

České e-shopy jedno spojuje: před Vánocemi jedou na plné obrátky. Je jim totiž jasné, že musí dodat objednané dárky pro zákazníky včas - tedy před Štědrým večerem.

"Jde o hlavní sezónu a nezastíráme, že je to nejnáročnější období v roce. Návštěvnost našich webových stránek dosahuje v tomto období až 1,5 milionu návštěv denně, fyzicky je nutné během jednoho dne v peaku vyřídit až 120 000 objednávek, to znamená zhruba necelou vteřinu na jednu objednávku, což klade obrovské nároky na naši logistiku, prodejní síť i interní systémy," říká marketingový ředitel Alza.cz Jan Sadílek.

Nejen Alza má napilno. Podle informací z menšího e-shopu s oblečením Bibloo jsou tržby během prosince i ledna oproti zbytku roku dvojnásobné. Průměrná objednávka je o vánočních svátcích o pěti set korunu vyšší než mimo sezónu. Činí tak tři tisíce korun. Nejlépe se prodávají značkové kabelky, spodní prádlo a zimní oblečení.

E-shop s elektronikou Kasa.cz si předvánoční špičku vyzkoušel již během takzvaného Black Friday. Oproti běžnému období se nyní potýká s trojnásobným zájmem zákazníků. Nejprodávanější jsou podle šéfky komunikace Andrey Jankovcové mobilní telefony, kávovary, ale i herní konzole.

Češi by se při nákupu dárků rádi vešli do limitu šesti tisíc korun. Mnohdy ovšem budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. "Záměry jsou dost konzervativní. Skutečné výdaje jsou většinou vyšší. V průzkumu jsme se dostali na částku necelých devíti tisíc korun. Předpokládám ale, že letos bude částka ještě vyšší, neboť nákupní apetit a ochota podstoupit riziko splácení dluhů, bude větší," říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. Na analýzu se můžete podívat zde.