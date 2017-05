Aldi zkouší levnou restauraci z vlastních surovin. Chce nalákat mladé nakupující

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Řetězec testuje nové cesty, jak přilákat zákazníky ke své značce. Nově jim tak i vaří – testuje moderní bistro.

Kolín nad Rýnem - Německý obchodní řetězec Aldi hledá cesty k mladším generacím, které dávají přednost konkurenčním sítím. Pustil se do přestavby svých obchodů a postupně opouští prodej přímo z palet, mění také logo. A nejnověji teď zkouší zaujmout moderním bistrem.

Restaurace Aldi Bistro v německém Kolíně nad Rýnem od konce dubna nabízí tříchodová menu za (pro Němce) diskontní cenu: 7,99 eura, tedy zhruba 215 korun.

"Chutné jídlo nemusí být drahé. Spousta lidí si to myslí, ale není to tak - a to tu chceme ukázat," řekla deníku Handelsblatt Sandra-Sibylle Schoofsová, šéfka marketingu společnosti Aldi Süd.

Každý den mají obyvatelé Kolína v Aldi Bistro na výběr z jednoho jídla s masem, jednoho s rybou nebo jednoho pro vegetariány, součástí je vždy i polévka a dezert. Například v pondělí 15. května lze vybírat z tuňáka s brokolicí, maďarského guláše s těstovinou a z řeckého salátu se sýrem feta. K tomu je papriková polévka a čokoládové mousse.

Vše je připraveno výhradně z potravin, které lze nakoupit v obchodech Aldi. Hosté pak při odchodu z bistra dostanou bloček s recepty podávaných jídel. Ty jsou i na webu. Stejně jako Lidl v Česku a na Slovensku využívá i Aldi k propagaci známé kuchaře - celkem 120 jídel sestavil v Německu populární "televizní" kuchař Robert Marx.

Aldi zatím nechce říci, co s bistrem plánuje dál. V Kolíně má fungovat zatím jen na tři měsíce. Poté řetězec restauraci jednoduše přestěhuje na jiné místo v Německu - protože je sestavena z kontejnerů pro lodní dopravu. Kam ji přemístí, zatím neprozradil, ani plánuje otevřít další bistra.

O tom, že si na sebe kolínský podnik vydělá, Aldi nepochybuje. V první řadě mu ale nyní jde o to, přilákat k sobě pozornost mladších nakupujících, kteří dávají přednost konkurenčním řetězcům, jako je Edeka nebo Rewe. I proto první bistro vzniklo v kolínské čtvrti Mediapark, kde pracuje hodně mladých lidí a je tu i vysoká škola.

Handelsblatt připomíná, že Aldi postupně klesá podíl na trhu řetězců s potravinami v Německu. V roce 2015 to podle analytické společnosti Nielsen bylo 38,1 procenta, zatímco v letech předchozích 38,5 a 38,7 procenta. I v důsledku toho stagnovaly v minulém roce tržby Aldi Süd na 15,7 miliardy eur (zhruba 424 miliard korun).

