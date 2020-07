I během pandemie Češi nakupovali podle letáků. Seniory však trumfla mladší generace

Akčních slev a nabídek využívala během pandemie koronaviru více než polovina Čechů. Nejčastěji přitom nešlo o seniory, kteří jsou vyhledáváním slevových akcí známí, ale o lidi ve věku 45 až 54 let. Vyplývá to z čerstvého průzkumu pro společnost Česká distribuční, která je největším distributorem letáků v zemi.

Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo celkem 543 respondentů. Snížení příjmů se podle něj nejčastěji dotklo lidí ve věku 35 až 44 let. Celkem 53 procent z nich v dotazníku potvrdilo, že se jim příjmy skutečně snížily.

"57 procent lidí se nám v průzkumu svěřilo s tím, že jim slevy a akční nabídky pomáhají šetřit. Často šlo právě o lidi, kteří přišli o část příjmu a nebyli na to připraveni," říká ředitel České distribuční Petr Sikora.

Celkem 63 procent respondentů uvedlo, že chodili na nákup méně často. Zato ale dělali větší nákup a snažili se strávit v prodejně co nejméně času. "Aby zkrátili čas v obchodě, plánovali nákup už doma. Lidé, co měli méně peněz, navíc museli více přemýšlet nad tím, co kupují," dodává Sikora.

Celkem 72 procent lidí v dotazníku uvedlo, že si doma připravovali nákupní seznam. Výhodné nákupy plánovala s pomocí letáků nejčastěji věková skupina 35 až 44 let. Dohromady 73 procent z nich si doma připravovalo nákupní seznam a 29 procent si sestavovalo podrobný seznam podle letáků.

Za největší čtenáře letáků jsou přitom obvykle považováni senioři. "Z předchozích průzkumů víme, že senioři letáky čtou a rádi podle nich nakupují. V tomto průzkumu je předstihla střední generace. Roli pravděpodobně sehrálo to, že senioři neměli výpadek příjmů, kdežto lidé ve středním věku museli šetřit více než dříve. Navíc byli senioři zdravotně nejvíce ohroženou skupinou, a proto častěji zůstávali doma. Jejich blízcí se je snažili chránit a nakupovali jim," domnívá se Sikora.

Z květnového průzkumu společnosti Mastercard mezi 12 500 respondenty v 15 zemích, který rovněž shrnul nakupování během pandemie, zároveň vyplynulo, že čtyři pětiny těch, kteří v kamenných obchodech vyhledávají slevové akce, jsou zároveň ochotny trávit hodiny hledáním nejvýhodnějších nabídek na internetu.

Dvě třetiny dotázaných, kteří si v reálném světě zboží spíše prohlížejí ve výlohách, než nakupují, si pravidelně vytvářejí seznamy přání, ovšem ne vždy zboží na nich skutečně koupí. Polovina z nakupujících i na internetu zůstává věrná značkám z kamenných obchodů.