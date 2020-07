Nezlevní, jen si zvýší zisky. Němci plošně snížili DPH, Češi jsou k nápadu skeptičtí

Německo od července dočasně snížilo daň z přidané hodnoty (DPH), aby podpořilo ekonomiku zasaženou koronavirovou krizí. Vyšší sazba klesla z 19 na 16 procent, snížená pak ze sedmi na pět procent. Opatření má podpořit chuť Němců utrácet, jeho účinností si ale ekonomové nejsou jistí. Politika snížení DPH, která veřejné rozpočty přijde na nemalé peníze, podle nich nepomáhá zákazníkům, ale prodejcům.

Na hospodářství Německa, kde se novým koronavirem prokazatelně nakazilo přes 193 000 lidí, pandemie tvrdě dopadá. Experti odhadují, že hrubý domácí produkt nejsilnější ekonomiky v Evropě letos klesne o šest a možná i více procent, což by byl nejhlubší propad od druhé světové války.

Hlavním bodem schválených opatření na podporu ekonomiky je právě snížení obou sazeb DPH do konce letošního roku. Kvůli němu se letos podle ministerstva financí daňové příjmy sníží o 20 miliard eur (v přepočtu asi 534 miliard korun). To s řadou dalších opatření přispěje k rekordnímu deficitu státního rozpočtu, který by měl dosáhnout 218,5 miliardy eur, tedy asi 5,8 bilionu korun. Do letoška byl rozpočet léta bez deficitu.

Cílem je přitom rozhýbat německé hospodářství. Tím, jaký dopad bude mít dočasné snížení DPH ve skutečnosti, si ale oslovení ekonomové nejsou jistí.

"Do velké míry bude záležet na tom, zda se snížení daní promítne do snížení konečných cen, nebo zda si jej ponechají prodejci ve svých maržích. Německý ministr financí z toho titulu dokonce apeloval na firmy, že mají morální povinnost nižší daň zohlednit a přenést ji tak na zákazníky, tedy snížit ceny," vysvětluje pro on-line deník Aktuálně.cz ekonom ING Jakub Siedler.

"Do jaké míry je to však dobrý nástroj pro rozhýbání spotřeby domácností, je trochu sporné. Řada studií je vůči tomu skeptická, spíše jde o podporu nízkopříjmových skupin obyvatel, ale ty by se daly podpořit cíleněji," myslí si Seidler.

Skeptický je k opatření také ekonom Raiffeisenbank Vít Hradil. "Upřímně řečeno nejsem velkým příznivcem plošného snižování DPH jako prostředku boje proti koronavirové krizi. Efekty takového kroku byly ekonomy v historii obsáhle analyzovány a výsledky dostupných studií naznačují, že 'ušetřené' DPH obchodníci obvykle do snížení konečných cen promítnou jen velice omezeně. Větší část těchto peněz si ponechají ve svých maržích," domnívá se Hradil.

Politika snížení DPH, která veřejné rozpočty přijde na nemalé peníze, podle něj nepomáhá zákazníkům, ale prodávajícím. "Šlo by namítnout, že právě firmy a podnikatelé momentálně podobnou pomoc potřebují, a jistě je to v některých případech pravdou, ovšem zdaleka ne všichni. Plošné snížení DPH tak za cenu obrovských veřejných nákladů přilepší i té části ekonomiky, která krizí zasažena vůbec nebyla, nebo na ní naopak profitovala," říká dále Hradil.

Slušný obchodník zlevní

Prezident Svazu obchodu a cestovní ruchu ČR Tomáš Prouza namítá, že prověřit si cenu u obchodníka není těžké. "Není přece nic jednoduššího než si zapsat ceny den před změnou sazby DPH a den po změně. A žádný slušný obchodník by neriskoval poškození své pověsti tím, že by si snížení DPH nechal pro sebe," argumentuje Prouza.

Oslovené obchodní řetězce převážně odmítají o případném snížení DPH v Česku spekulovat. "Pokud dojde ke snížení DPH, tak Globus odpovídajícím způsobem tuto změnu promítne do snížení prodejní ceny zboží, tedy ve prospěch zákazníka," říká ale například mluvčí řetězce Globus Lutfia Volfová.

Z analýz nákupního chování je přitom podle Prouzy patrné, že se lidé bojí utrácet a omezují své výdaje. Snížení DPH a z toho plynoucí snížení cen by proto pomohlo lidem, aby se tolik nebáli utrácet. "Pokud se totiž dlouhodobě zastaví spotřeba, budou veškerá další ekonomická opatření vlády zbytečná," dodává.

To raději snížení daní, namítají experti

Experti ve fungování opatření v tuzemsku příliš nevěří proto, že Česko je ve srovnání s Německem více závislé na mezinárodním obchodu i kapitálu. Znamená to podle nich, že po zavedení sníženého DPH by část dodatečného zisku, který by firmám tímto vznikl, v naší ekonomice nakonec stejně nezůstala.

"Pokud už bychom chtěli aplikovat strategii kobercového náletu, tedy neadresné pomoci napříč celou ekonomikou, pak by se nabízelo spíše například dočasné snížení daní z příjmů fyzických osob či odvodů na sociální zabezpečení. Tyto peníze jdou přímo spotřebiteli, který za ně pak může navýšit své útraty, pokud mu to jeho situace dovolí. V případě snížení pojištění to také snižuje náklady firem na pracovní sílu, které jsou u nás mimochodem absurdně vysoké a o snížení si přímo říkají, čímž se podpoří zaměstnanost," vysvětluje pro Aktuálně.cz Hradil z Raiffeisenbank.

Ten by ke snižování DPH přistoupil pouze cíleně v sektorech, které byly krizí sraženy na kolena.

Lákadlo pro Čechy

Snížení DPH v Německu a s tím spojené mírně nižší ceny by nicméně mohly přilákat Čechy k tamním nákupům. "Ať už jde o potraviny, nebo třeba drogerii. Řada firem v ČR už tuto příležitost uchopila a nabízí e-shopy zprostředkovávající výhodný dovoz zboží přímo z Německa. Takže vlastně už nyní tam můžeme nakupovat, aniž bychom museli vlastně do německých obchodů přímo vyrazit," popisuje situaci ekonom ČSOB Petr Dufek.

Problémem nakupování v německých e-shopech je podle ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy tradičně poměrně vysoké mezinárodní poštovné. "To však lze obejít zřízením virtuální adresy v Německu, z níž pak je zboží posláno až třeba se sedmdesátiprocentní slevou na poštovném do ČR. Na trhu existují společnosti, které zajistí zřízení virtuální adresy v Německu i přeposílání zboží původem z německého e-shopu do ČR," dodává Kovanda.

Virtuální adresa v Německu totiž umožňuje nechat si na ni posílat nákupy z Německa - v řadě případů je totiž doprava v zemi zdarma. Více zásilek jde následně sloučit a nechat si je přes prostředníka zaslat do Česka levněji v jednom balíku.

Na zahraničních e-shopech ročně nakupuje zhruba 1,3 milionu Čechů. Z e-shopů v EU jsou nejvyhledávanější právě německé a pak také slovenské. V e-shopech mimo EU nakupují Češi hlavně v čínských, britských a amerických, doplňuje ekonom.