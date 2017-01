Kolik mám na účtu? Dotaz v bankomatu zpoplatní i Equa, lidé se ptají až několikrát za den

před 2 hodinami

Za zjištění zůstatku přes bankomat zaplatí klienti Equa bank od dubna devět korun. Tento poplatek zavádí jako jedna z posledních mladých bank, které do bankomatových sítí buď vůbec neinvestují, nebo mají výrazně méně bankomatů než velké banky.

Praha – Nízkonákladová Equa bank, která mimo jiné láká nové klienty na výběry ze všech bankomatů zdarma, zavede poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat. Zájemci o tuto službu budou muset od dubna zaplatit devět korun. O chystané změně dnes banka informovala více než čtvrt milionu svých klientů.

Právě tento poplatek přitom "zvítězil“ v roce 2013 v anketě o nejabsurdnější bankovní poplatek. Nepopulární krok vysvětluje Tomáš Veselý, ředitel depozitních produktů Equa bank, zvýšenými náklady na platební karty.

"Nejde jen o dopad evropské regulace, která nám snížila poplatek z každé transakce od obchodníků. Kvůli nové cenové struktuře MasterCard se nám od listopadu zvýšily poplatky za výběry klientů i za transakce u obchodníků. Dlouho jsme zavedení poplatku zvažovali. Potřebujeme tyto náklady pokrýt,“ říká Veselý.

Equa sáhla k zavedení poplatku, který většina bank účtuje klientům, jen když se dotazují v cizích bankomatech. Ve vlastní síti to umožňují klientům zdarma. Equa bank ale vlastní bankomaty nemá, takže poplatek dosud hradí za každého klienta pokaždé, když si chce stav účtu přes bankomat zkontrolovat.

"Skoro 70 procent našich klientů tuto službu vůbec nevyužívá. Zhruba 20 procent občas. Ale asi desetina klientů se na zůstatek přes bankomat dotazuje víc než desetkrát měsíčně. Před výplatou jdou k bankomatu i několikrát denně. Celkově to pro nás nejsou nevýznamné náklady,“ upřesňuje Veselý. "Jde řádově o miliony korun ročně, které za ně zaplatíme ostatním bankám,“ dodává bez bližších podrobností.

Equa zavádí tento poplatek jako jedna z posledních mladých bank, které do bankomatových sítí buď vůbec neinvestují, nebo mají výrazně méně bankomatů než velké banky. Už na jaře 2015 si stejných devět korun začala účtovat mBank, před tím také Sberbank a Fio.

Výjimkou zůstává Air Bank. "Poplatek za zjištění zůstatku v naší i v jiné bankomatové síti nechystáme,“ ujišťuje její mluvčí Vladimír Komjati.

Zdarma nadále ponechává zjištění zůstatku v cizích bankomatech také UniCredit Bank a Raiffeisenbank, které lákají právě na bezplatné výběry v cizích sítích. "Zavedení tohoto poplatku nechystáme. Službu budeme dál klientům umožňovat zdarma,“ potvrzuje Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. Stejně se vyjádřila i Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank.

Equa bank klientům zároveň radí, jak se můžou tomuto poplatku vyhnout. Vedle používání internetového a mobilního bankovnictví si mohou nastavit notifikační e-maily, které je na stav zůstatku budou podle zvolených podmínek upozorňovat. Nejčastěji však tuto službu využívají lidé, kteří nepoužívají internetové bankovnictví nebo chytrý mobil.

Klienti velkých bank, které mají největší vlastní bankomatové sítě, platí za dotaz na zůstatek u jiné banky i desítky korun, což často předem nevědí. Například Komerční banka a Moneta jim za to naúčtují 25 korun a Česká spořitelna 20 korun. V ČSOB a Poštovní spořitelně je to devět korun.

Evropská regulace od prosince 2015 výrazně snížila poplatky od obchodníků. Banka, jejíž kartou klient platil, dříve dostávala v průměru kolem jednoho procenta z každého nákupu. Od prosince 2015 je to 0,3 procenta z transakce kreditní kartou a 0,2 procenta u debetní karty.

MasterCard pak loni v listopadu citelně zvýšil poplatek, který banky platí za výběry v cizích bankomatech. Do té doby to bylo šest korun plus 0,12 procenta z každého výběru. Nově to je 7,50 korun plus stejný podíl z vybírané sumy.

autor: Olga Skalková