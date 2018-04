Klienti směnáren zatím nezískají silnější zbraň proti podvodníkům. Poslanci zamítli návrh STAN

před 30 minutami

Praha - Práva klientů směnáren se nyní nerozšíří. Sněmovna zamítla už v dnešním úvodním kole předlohu Starostů a nezávislých, podle které by lidé získali možnost odstoupit od smlouvy o směně peněz do dvou hodin po jejím uskutečnění.

Zamítnutí prosadilo hnutí ANO, k němuž se přidali poslanci SPD. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přislíbila, že dolní komora dostane zhruba v polovině května komplexnější úpravu.

Předloha měla ochránit zejména turisty před směnárnami, které nabízejí nestandardní, pro klienty nevýhodné kurzy. Zástupce předkladatelů Vít Rakušan uvedl, že na nejexponovanějších místech v centru Prahy existují směnárny, které dávají za jedno euro třeba 17 korun. Takové směnárny působí podle Rakušana metropoli i Česku ostudu. Obvyklý kurz nyní činí kolem 25 korun za euro.

"Podporujeme kultivaci směnárenské činnosti, návrh míří správným směrem," uvedla Schillerová. Předloha STAN ale podle ní neřeší řadu záležitostí, které s odstoupením od smlouvy o směně peněz souvisejí.

Novela podle ní například opomíjí směnárenské automaty, informování zákazníka o jeho právu nebo situace, kdy je směnárna už zavřená třeba z důvodu nemoci personálu. Vládní novela by podle Schillerové měla řešit problém celkově.

Předlohy STAN se zastali například Piráti. "Pokud zákon nezměníme, budou tyto parazitující směnárny dál zneužívat turisty," uvedl předseda jejich klubu Jakub Michálek. Šéf ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) se pozastavil nad tím, že návrh slibuje vláda, jež je v demisi.

Návrh poslanců ANO na zamítnutí předlohy Sněmovna podpořila hlasy těsné většiny 65 poslanců z řad ANO a SPD ze 126 přítomných. Rovněž SPD chce počkat na vládní návrh. "Hlasováním jste rozhodli, že budete podporovat šmejdy," podotkl předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Směnné kurzy i výše poplatků se u jednotlivých směnáren mohou lišit. Směnárny je stanovují samostatně, nezávisle na kurzech vyhlašovaných centrální bankou.

Novela měla stanovit, že součástí dokladu o směně peněz, který vydává směnárník klientovi, bude povinně datum a čas. V případě, že by dvouhodinová lhůta pro zrušení obchodu končila po provozní době směnárny, klient by mohl uplatnit právo storna následující den v první provozní hodině.

Směnárník by musel podle novely spotřebiteli vrátit proti vyměněným penězům celou částku včetně poplatků a vydat mu doklad o odstoupení a vypořádání. Za nesplnění navrhovaných povinností měla provozovateli směnárny hrozit podle předlohy až milionová pokuta.

Vláda Andreje Babiše (ANO) se k novele postavila záporně. Uvedla mimo jiné, že změna by mohla neúměrně zatížit směnárny ze strany spekulativně jednajících zákazníků.

Předloha ministerstva financí předpokládá možnost odstoupení od smlouvy rovněž do dvou hodin od uskuteční směny, informace o tomto právu by byla na kurzovním lístku i na dokladu o provedení směny.

Pokud by byla směnárna uzavřena z důvodů na straně provozovatele, klient by měl na odstoupení od smlouvy půl roku. V případě směny peněz v automatu by měl zákazník možnost zrušit smlouvu do tří pracovních dnů.