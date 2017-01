před 1 hodinou

Zatímco spotřeba vody v domácnostech dlouhodobě klesá, její cena naopak roste. Z krajských měst letos nejvíce zaplatí lidé v Hradci Králové, nejméně pak v Brně. Z více než 200 sledovaných měst platí nejvíce obyvatelé Tábora a Sezimova Ústí, nejméně pak v Žamberku.

Praha – Nejdražší vodu v České republice mají lidé z Tábora a sousedního Sezimova Ústí. Přestože jim letos o pár haléřů oproti loňsku zlevní, zaplatí za každý kubík 114,59 koruny. Vyplývá to z porovnání 214 měst v Česku.

Je to i tím, že dodavatel investoval miliardu do obnovy kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. „Téměř 800milionový úvěr splatíme za pět let, pak už cena vody neporoste. Vzhledem k tomu, že chceme do obnovy infrastruktury dál průběžně investovat, tak zřejmě ani nezlevní, ale bude se o tom ještě jednat," říká Milan Míka, ředitel Vodárenské společnosti Táborsko.

Naopak nejméně z porovnávaných měst platí obyvatelé Žamberka – každých tisíc litrů vody je přijde na 50,03 koruny. I díky tomu, že veškerou infrastrukturu k provozování vodovodů a kanalizací vlastní město, které se snaží o udržení nízkých cen v regionu. "Je to gesto vůči občanům," říká tajemník městského úřadu Ivan Prchal.

Z krajských měst letos nejvíce platí obyvatelé Hradce Králové – 102,13 koruny za metr krychlový. Mimo jiní i proto, že cena zde není dána jen prostým součtem ceny vodného a stočného jako u většiny obcí, ale je k ní připočítán ještě paušální poplatek, který má vyrovnat rozdíly mezi malými a velkými odběrateli. Poplatek se liší podle velikosti vodoměru a rozpočítává se na celkovou spotřebu – při nízké spotřebě navyšuje cenu vody výrazně, při vysoké jen mírně.

Nejlevnější vodu z krajských měst mají v Brně. Kubík je letos vyjde na necelých 76 korun. Ceny v krajských městech se tak liší až o čtvrtinu.

Šetříme, ale platíme mnohem víc

Spotřeba vody v tuzemských domácnostech klesla za posledních třicet let o polovinu. Zatímco v roce 1985 každý člověk podle Českého statistického úřadu spotřeboval téměř 160 litrů vody denně, předloni si vystačil s necelými 88 litry.

Platby za vodu se naopak výrazně zvýšily - více než čtyřicetkrát ve srovnání s osmdesátými lety. Zatímco v polovině 80. let stál kubík vody zhruba dvě koruny (tehdy Kčs), loni už v průměru 86,17 koruny.

Je to tím, že v minulosti stát vodu dotoval a do cen se tak nepromítaly náklady na výrobu, distribuci, odvod a vyčištění vody, ani na investice na obnovu vodovodní a kanalizační infrastruktury. Nyní stát vodu nedotuje, takže ceny výrazně stouply.

Web Skrblík.cz už spočítal i průměrnou cenu za letošní rok – 84,47 koruny za kubík, zatímco loni to podle něj bylo 83,40 koruny. Průměr sice počítá rychleji než statistici, ale také jednodušeji a neočišťuje ho o další vlivy, takže jeho výpočty se mírně liší od ČSÚ.

Tři hlavní faktory

Ceny v regionech České republiky se výrazně liší. Konkrétní výše se odvíjí od tří hlavních faktorů.

Záleží jednak na tom, kolik obyvatel v obci žije, jak velké vzdálenosti mezi nimi jsou a zda trubky vedou po rovině, nebo do kopců. Dalším faktorem je to, kolik peněz investuje dodavatel do obnovy sítě. A záleží také na tom, kdo vodu účtuje – zda obec, nebo zahraniční vlastník.

"Například na severní Moravě si berou 30 až 40 procent ziskové marže z vodného a stočného, takže 30 až 40 korun z každé stokoruny odteče pryč," uvádí Radek Novotný – ekonom, který dlouhodobě sleduje poměry v českém vodárenství a provozuje web Pravda o vodě. Z jeho údajů vyplývá, že zahraniční vlastníci jsou výrazně dražší.

Letos voda zdraží jen mírně, podle webu Skrblik.cz v průměru o korunu. Obyvatelům některých měst dokonce zlevní. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) spočítalo letošní růst v průměru na jedno až tři procenta.

Podrobnou cenovou mapu a další údaje najdete v následující grafice:

autoři: Iva Špačková, Jiří Kropáček