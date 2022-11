K prezidentským kandidátům míří miliony od dárců. Jak je smí utratit, popisuje expert

Pár stokorun, ale i miliony posílají lidé a firmy kandidátům na prezidenta, aby podpořili jejich volební kampaň. Objeví se na transparentním účtu, který každý kandidát musí ze zákona mít. Za co ale peníze utratí, se už lidé mnohdy nedozvědí. Jak musí kandidáti s dary hospodařit a co se stane s penězi, které nevyužijí, vysvětluje František Sivera, který dohlíží na financování politických stran.

Necelé dva měsíce před volbou prezidenta přibývají na transparentních účtech kandidátů peníze od dárců. Někdo je má štědřejší a na kontu se mu schází miliony korun, jiný "paběrkaří" a zůstatek má pár desítek tisíc.

Veřejnost může po dobu kampaně na účty nahlédnout a sledovat, od koho kandidáti peníze dostávají, kolik a komu platí a za co. Má to svá pevná pravidla, připomíná v rozhovoru pro Aktuálně.cz František Siver, člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který je pověřený dohledem na volby prezidenta.

Na co lze použít peníze z transparentního účtu?

Finanční prostředky na volebním účtu lze využít pouze na úhradu výdajů spojených s volební kampaní.

Takže kandidát si nemůže koupit nic pro sebe? Co třeba oblečení?

Každý kandidát si musí vést evidenci dárců a také účetnictví své volební kampaně. Všeobecně platí, že může použít dary na úhradu volebních výdajů. Bližší či podrobnější definice volebních výdajů v zákoně není, týká se to ovšem jakýchkoliv výdajů spojených s propagací a agitací kandidáta.

Z toho je možné usoudit, že teoreticky oblečení - reklamní trika týmu kandidáta či společenské oblečení pro vystoupení například při debatách či v televizi - by se dalo zařadit pod výdaj spojený s kampaní. Jedná se ovšem o množství a cenu obvyklou na trhu.

Váš úřad financování kampaní kontroluje. Co když zjistíte, že kandidát utratil peníze z účtu za něco jiného než za kampaň? Musí je pak doplácet ze svých peněz?

Takový případ jsme doposud nezaznamenali. Pokud by kandidát uskutečnil jiný typ výdaje, hrozí mu sankce ve výši 300 až 500 tisíc korun.

Musí kandidát peníze na transparentním účtu utratit do voleb?

Nemusí, a ani se to neočekává. Do okamžiku, kdy uzavře zprávu o financování volební kampaně, zveřejní ji a zašle společně s uzavřeným účetnictvím, může uskutečňovat výdaje z volebního účtu s volební kampaní spojené. Po uzavření zprávy a účetnictví již žádná úhrada nemůže být provedena. Co se týká darů, tak musí tři dny před volbami zveřejnit všechny dárce, kteří mu poskytli dar na financování kampaně, a po tomto okamžiku už nové dary přijímat nemůže.

A co když postoupí do druhého kola?

Pro kandidáta, který postoupil do druhého kola, platí, že musí zveřejnit dárce před každým kolem voleb. Tedy před druhým kolem voleb zveřejní souhrnně všechny dárce, kteří mu poskytli dary na úhradu výdajů volební kampaně pro první i druhé kolo volby.

Co se stane s penězi, které na účtu zůstanou?

Po ukončení volební kampaně se zůstatek převádí na dobročinné účely. Zákon uvádí, že peníze je možné převést na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí kandidát.

Následně do 15 dnů ode dne, kdy byly peníze převedeny na veřejně prospěšný účel, zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašle našemu úřadu informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký účel byly tyto peníze převedeny.

Kolik peněz většinou na účtech kandidátů zůstává a míří tedy na charitu?

Při minulé prezidentské volbě se jednalo spíše o jednotky či desítky tisíc korun.

Je možné mít transparentní účet i po volbách?

Není, účet slouží jen pro financování volební kampaně.

Co když si chci kampaň financovat ze svých peněz, musím mít i přesto transparentní účet?

Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si pro financování volební kampaně nejpozději do pěti dnů ode dne vyhlášení volby zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto volebním účtu. Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnou na území České republiky.

Může mít kandidát naopak víc transparentních účtů?

Každý kandidát si založí jeden transparentní účet, více účtů kandidáta by nedávalo smysl a ztrácela by se přehlednost. Zákon nezakazuje, aby si transparentní účet založil i podporovatel kandidáta, který může rovněž výdaje kampaně hradit, ale musí být evidován kandidátem jako poskytovatel bezúplatného plnění kandidátovi.

Na účtech kandidátů se objevuje hodně peněz. Platí z toho daně?

Kandidáti jsou v souladu se zákonem o dani z příjmů od daně osvobozeni.