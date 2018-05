Už jste zaplatili daň z nemovitostí? Termín končí, místo složenky může přijít e-mail

V praxi stačí, když peníze dojdou na účet státu do čtyř pracovních dnů po konci května.

Praha - Oficiální termín k zaplacení daně z nemovitých věcí končí ve čtvrtek 31. května. Informaci o její výši měli lidé obdržet od finančního úřadu nejpozději do 21. května, obvykle ve formě poštovní poukázky (složenky).

V praxi stačí, když peníze dojdou na účet státu do čtyř pracovních dnů po tomto termínu. Úroky z prodlení (nyní 14,5 procenta ročně, od poloviny roku zřejmě 14,75 procenta) se totiž začnou počítat až počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti.

Navíc platí, že do limitu 200 korun se úroky z prodlení nevybírají. Například u daně ve výši 1200 korun by tak začaly být aktuální až při více než ročním zpoždění.

Pokud je roční daň z nemovitostí vyšší než 5000 korun, lze ji rozdělit na dvě stejné splátky, přičemž druhou stačí uhradit do 30. listopadu.

U nemovitých věcí, které slouží zemědělské výrobě či chovu ryb, se první termín pro splatnost daně posouvá na konec srpna.

Lidé od loňského roku mohou požádat, aby jim informaci k této dani posílal finanční úřad prostřednictvím e-mailu místo složenkou. Potřebují k tomu ale vyplnit oficiální tiskopis a předat jej osobně na podatelně finančního úřadu. Pokud mají nemovitosti spadající pod více úřadů, musí tuto žádost podat na každém z nich.

"K této službě se k letošnímu 15. březnu přihlásilo zhruba 130 tisíc poplatníků," upřesnila on-line deníku Aktuálně.cz Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství. Kdo podal žádost až po 15. březnu, začne dostávat informace e-mailem až od příštího roku. Službu nemohou využít právnické osoby, protože povinně komunikují prostřednictvím datové schránky.

Termín na podání přiznání k dani z nemovitých věcí skončil 31. ledna. Týká se jen lidí, kteří se loni stali novým vlastníkem nemovitosti nebo u nichž se změnily "okolnosti rozhodné pro vyměření daně" - typicky jde o kolaudaci stavby, dobudování přístavby k rodinnému domu či chalupě nebo třeba změnu rozlohy pozemku.

Přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Nyní se tedy platí daň za rok 2018. Rozhodující je stav k 1. lednu 2018. "Jakákoliv změna, která nastala až po prvním lednu, je předmětem daně až v následujícím roce. Například u bytu pořízeného v průběhu ledna 2018 je nutné podat přiznání k dani z nemovitých věcí až do konce ledna 2019," vysvětluje David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

Speciálním případem je situace, kdy jste návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podali sice před koncem roku, ale do 31. prosince nebyl vyřízen. "U návrhů na vklad z předchozího roku, které byly vyřízeny až v roce následujícím, se přiznání podává až do konce třetího měsíce následujícího po měsíci zápisu do katastru," podotýká Eim. Obdobný postup funguje u dědického řízení, které přesahuje do dalšího roku.