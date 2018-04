Lidé, kteří si sami vyrábějí elektřinu na střeše domu, mohou přijít o tisíce korun měsíčně

před 2 hodinami

Výrobci dostanou v praxi jen dva až tři dny na zadání výkazů za uplynulý měsíc. Pokud budou třeba na dovolené bez vlastního počítače, mají smůlu.

Praha - Tuzemští výrobci takzvané zelené elektřiny mohou kvůli novému nařízení Operátora trhu s elektřinou (OTE) přijít o tisíce korun měsíčně. Tvrdí to majitel společnosti S-Power Jaroslav Šuvarský. Firma patří k lídrům trhu instalací malých fotovoltaických elektráren na střechy rodinných domů v Česku. Vyjádření operátora sháníme.

S-Power poukazuje na to, že od letošního června nebude možné podle jeho výkladu nedávno uveřejněných pravidel OTE nárokovat provozní podporu pro zelené zdroje v případě, kdy výrobce nezadá data z výkazů do systému operátora včas, tj. nejpozději do desátého dne po skončeném měsíci.

"Požadovaná data z výkazů mohou výrobci do systému OTE zadávat teprve po dálkovém odečtu z elektroměrů, které provádí distributor. Ty však obvykle nebývají v systému OTE dříve než pátý den po skončení měsíce. Distributor navíc provádí odčítání pouze v pracovní dny, takže když do načasování nevhodně zasáhne víkend, případně svátek, reálně se může stát, že se data z elektroměrů dostanou do systému až osmý den v měsíci. Výrobcům tak zbudou na zadání jejich dat pouze dva dny," uvedla firma.

Nové nařízení podle společnosti patrně postihne zejména menší výrobce, kteří data operátorovi odesílají ručně. "Průměrná pěti kilowattová (kWp) elektrárna vyrobí v létě přibližně 600 kilowatthodin (kWh) elektřiny měsíčně. Zelený bonus pro elektrárny do 30 kWp z roku 2010 podle cenového rozhodnutí činí 13,529 Kč/kWh, takže u těchto menších elektráren může měsíční podpora činit třeba 8000 Kč. Někteří naši zákazníci ale mají elektrárny o výkonu deseti nebo i 20 kWp. V takových případech se bavíme o dvojnásobné, respektive i čtyřnásobné ztrátě," uvedl Šuvarský.

Podstatným omezením je podle něj skutečnost, že data lze do systému zadat jen ze zařízení, na kterém má výrobce nainstalovaný bezpečnostní klíč. "Pokud jde o domácí pevný počítač, žádný vzdálený způsob zadání třeba z dovolené nepřipadá v úvahu. Jelikož OTE přichází s tímto nařízením v čase začínajících letních dovolených, hrozí majitelům zelených elektráren ztráta podpory opravdu reálně," dodala firma.

Ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství ministerstva průmyslu a obchodu Ladislav Havel na začátku tohoto měsíce uvedl, že na příspěvek podporovaným zdrojům energie (POZE) bylo loni v Česku vynaloženo asi 45,7 miliardy korun. Stát podle dřívějších informací přispěl dotací 26,2 miliardy korun, zbytek zaplatili převážně spotřebitelé. Celkem bylo od roku 2006 na podporu POZE v Česku vyplaceno téměř 300 miliard korun.

Výplatu podpory podporovaných zdrojů energie provádí v Česku od roku 2013 OTE na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Předtím ji vypláceli samotní distributoři elektřiny. ERÚ pod vedením tehdejší předsedkyně Aleny Vitáskové odmítal v letech 2015 a 2016 řadu měsíců podporu většině zdrojů vypsat. Provozovatelům totiž tehdy chyběl souhlas Evropské komise, takzvaná notifikace, což úřad kritizoval.