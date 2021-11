15 tisíc měsíčně. Seniory děsí nové obří faktury za energie, dá se jim přitom vyhnout

Kvůli krachu dodavatelů energií hrozí, že bude více než 200 tisíc domácností seniorů ohroženo energetickou nouzí. Nemají totiž na zaplacení vysokých záloh, které jim nyní vyměřili dodavatelé poslední instance. Jde o částky, jež často převyšují původní zálohy o několik tisíc korun. Existuje přitom řešení, jak se při placení záloh dostat na dosud obvyklé ceny. Senioři o něm však často nevědí.

Alena otevřela dopis od dodavatele poslední instance na předpis nových záloh za plyn. Byla v šoku. Místo 2800 korun měsíčně, které doposud platila u zkrachovalé Bohemia Energy, měla do 31. října platit společnosti Innogy částku 8740 korun.

Pro důchodkyni s penzí něco málo přes 12 tisíc korun by to bylo neúnosné. "Chtělo se mi brečet. Volala jsem hned dětem, že nevím, co mám dělat," vypráví žena z Poděbrad. Se synem se následně spojila s Innogy a dohodla se s nimi na výhodnější alternativě.

"Podepsala jsem u nich smlouvu na tři roky a nyní mám zálohy 3290 korun. Takže jen o necelou pětistovku více než doposud. To ještě zvládnu z důchodu zaplatit," říká Alena, které se výrazně ulevilo.

První zálohu splatnou posledního říjnového dne ale musela dodavateli poslední instance (DPI) zaplatit v původní výši. Nižší zálohy bude platit až od listopadu. "Děti za mě osm tisíc zaplatí, tak jsem ráda. I takový jednorázový výdaj by byl pro mě velkou komplikací," vysvětluje penzistka.

Podobných příběhů jsou nyní v Česku tisíce. Právě Bohemia Energy měla početnou skupinu klientů mezi důchodci - reagovali na mnohdy agresivní přesvědčování podomních prodejců podpořené cenově zajímavými nabídkami společnosti. Ovšem 13. října tato společnost oznámila ukončení činnosti. K razantnímu kroku ji podle vyjádření přiměl přetrvávající extrémní růst velkoobchodních cen energií na burze.

O dodavatele tak ze dne na den přišlo zhruba 900 tisíc klientů, kterým okamžitě začali dodávat plyn a elektřinu zmínění dodavatelé poslední instance - společnosti ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská či Innogy. Stejně jako klientům společností Kolibřík Energie a A-Plus Energie, které také zkrachovaly.

Hrozí stěhování seniorů na ubytovny

Jenže nové předpisy záloh od DPI jsou často nad možnosti sociálně slabších domácností, protože jsou někdy i násobně vyšší. Podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) slouží DPI primárně jako záchranná síť, aby lidé nezůstali bez elektřiny a plynu, a tomuto mimořádnému stavu odpovídají také mimořádné, často výrazně dražší ceníky.

"Kvůli energetické krizi se počet ohrožených seniorských domácností může zdvojnásobit. Pokud se ceny energií zvednou o třetinu, jak v našich modelech předpokládáme, povede to zřejmě k dalšímu stěhování seniorů na ubytovny,“ varuje Jan Klusáček z iniciativy Za bydlení.

Aktuálně se podle něj v bytové nouzi nachází pět a půl tisíce seniorských domácností a dalších 20 tisíc domácností je bezprostředně ohroženo ztrátou bydlení. Dalších zhruba 130 tisíc seniorských domácností pak vynakládá na bydlení více než 40 procent svých příjmů.

Bezradní senioři a seniorky se proto začínají obracet i na organizace a nadace, které se zabývají pomoci seniorům. "Na linku nám zavolala paní, která se roztřeseným hlasem ptala, kolik je teď životní minimum. Svěřila se s tím, že nemá na zaplacení energií, že její původní dodavatel energií zkrachoval a jí teď přišlo vyúčtování od nového dodavatele na 15 tisíc korun měsíčně, které není schopna ze svého důchodu zaplatit. Žije sama, je nemocná a rodinu nemá," popisuje další příběh Aneta Mundok Nitschová, vedoucí projektu Senior telefon organizace Život 90.

Důchodkyni a dalším klientům, kteří se děsí nových záloh DPI, doporučuje, aby se pokusili kontaktovat současného dodavatele a pokusili se vyjednat individuální podmínky ohledně výše záloh.

Řešením může být rychlé uzavření dlouhodobé smlouvy, která může cenu výrazně snížit podobně jako u důchodkyně Aleny. Někdy dokonce i tak, že klient bude platit méně než doposud.

"Protože mi stále nepřicházel dopis od dodavatele poslední instance, vydal jsem se na pobočku, abych si u něj nastavil nové zálohy na elektřinu a plyn. V Pražské energetické jsem byl bez fronty hotov za 30 minut. Podepsal jsem dvouletou smlouvu a zálohy mám 1470 korun měsíčně, což je o necelou stokorunu méně, než jsem doposud platil u Bohemia Energy," píše o pozitivní zkušenosti čtenář Aktuálně.cz Jan.

Odborníci dále radí obrátit se případně na Energetický regulační úřad. Ten nyní akceptoval návrh ministerstva průmyslu a předloží vyhlášku, ve které budou mít zálohy za energie pro klienty v režimu dodavatele poslední instance (DPI) nově stanovený strop. Výši nových záloh sdělí v úterý 2. listopadu.

Na základě intenzivního jednání mezi MPO a ERÚ sdělujeme, že Energetický regulační úřad akceptuje náš návrh a předloží vyhlášku,na základě které dojde k zastropování záloh u dodavatelů poslední instance. Výši nových záloh sdělíme zítra, kdy zahájíme zrychlený legislativní proces. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) November 1, 2021

Podle Anety Mundok Nitschové mohou lidé ve finanční tísni také požádat o příspěvek na bydlení, který je jedinou sociální dávkou, o kterou lze nyní v souvislosti s energetickou krizí požádat. Nárok na příspěvek má každý, kdo není schopen ze 30 % (35 % v Praze) svých příjmů uhradit náklady na bydlení.

"Samozřejmě není možné náklady uznat do neomezené výše. Jejich strop je určen takzvanými normativními náklady na bydlení. Mezi náklady se započítává nájemné, náklady na služby i zálohy na energie. Na dávku mají nárok lidé, kteří bydlí v nájemním, družstevním i vlastnickém bydlení. Žádost se podává příslušnému úřadu práce na předtištěném formuláři, který je dostupný na webu ministerstva práce a sociálních věcí," dodává odbornice.

Podle Adama Fialíka z Platformy pro sociální bydlení je možné žádost podat i v případě, že žadatel nemá ještě všechny potřebné podklady pohromadě. K jejich doplnění bude vyzván následně.

"Pokud se vám cokoliv v procesu podávání žádosti nezdá nebo mu zcela nerozumíte, je možné se obrátit na některou z neziskových organizací, které u vás působí, nebo se obrátit na sociální odbor vaší obce. Tam vám určitě s vyplněním a případným podáním žádosti rádi pomohou nebo vám zprostředkují pomoc někoho kompetentního," radí Fialík.

Situace nahrává energošmejdům

Podle právního experta dTestu Jiřího Zelenky musí být ale lidé, kteří hledají výhodnější ceny na trhu s energiemi, obezřetní. Současná situace totiž nahrává takzvaným energošmejdům. Zvláště opatrní by lidé měli být v případě nabídek při podomním prodeji, případně přes telefon.

"Ze zákona musí dodavatel uvádět cenu konečnou, včetně všech poplatků a daní. Neučiní-li tak, je vhodné kontaktovat dozorový orgán, který by měl tuto situaci neprodleně řešit - tím spíše, že v současné době je přechod k novému dodavateli a 'zkoumání' ceníků ze strany spotřebitelů téma číslo jedna," radí Zelenka.

"Stejně tak není vhodné uvádět dvojí variantu ceny, kdy velkým a vytučněným písmem bývá uvedena cena bez daně a pod ní se 'krčí' miniaturním písmem cena celková, včetně daně," upozornil na triky některých dodavatelů.