Havlíček: Domácnosti, které ohrožuje energetická chudoba, dosáhnou na okamžitou pomoc

Zhruba deset procent českých domácností, které by mohly být ohroženy energetickou chudobou, bude mít nárok na takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc. Na středečním briefingu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Týkat by se to tak podle něj mohlo 400 až 500 tisíc domácností.

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka hmotné nouze. Pro přidělení této podpory se podle zákona zkoumá příjem a majetek žadatelů a jejich blízkých i další skutečnosti. Získat ji mohou jen osoby ve vážné tísni. Související Rozhovor skončil "Nouzové" ceny energií jsou pro řadu lidí likvidační. Expert radí neváhat s přechodem Zobrazit otázky Vstoupit do rozhovoru Ministerstvo práce a sociálních věcí krátce před středeční tiskovou konferencí přitom oznámilo, že nemá žádné nástroje, s jejichž pomocí by mohlo řešit dopady zdražování energií a vysokých záloh. Podle resortu musí situaci řešit ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad (ERÚ) vůči dodavatelům energií. Zástupci ministerstva práce a sociálních věcí také míní, že zálohy za energie u dodavatelů poslední instance stanoveny nestandardně. Tiskové oddělení uvedlo, že "nepřípustným způsobem selhala základní ochrana spotřebitele" a měl by být k dispozici garanční fond pro případ pomoci. Havlíček a také ERÚ lidem doporučují, aby rychle přešli od dodavatelů poslední instance (DPI) ke standardnímu dodavateli energií. Podle Havlíčka tak budou mít lepší cenu. Související Majitel Bohemia Energy se zbavil klientů, zbylou elektřinu ale přeprodává výhodně dál Anketa mezi firmami, které mají statut dodavatele poslední instance, ukázala, že desítky tisíc bývalých klientů firmy Bohemia Energy již mají podepsané smlouvy u nových dodavatelů. Dodavatel energie Bohemia Energy, u kterého působilo asi 900 tisíc zákazníků, ukončil činnost v polovině října. Podle průzkumu agentury STEM/MARK má zkušenost s ukončením provozu dodavatele energií a s režimem DPI téměř pětina Čechů. Každý druhý člověk pak zná ve svém okolí někoho, kdo problém s dodavatelem energie musí řešit. Z výsledků průzkumu také vyplynulo, že přibližně sedm z deseti dotázaných by uvítalo snížení daně z přidané hodnoty u energií po dobu krize.