Lákavé nabídky, záludné kličky. Ptejte se experta, co si ohlídat u dodavatele energií

Obavy, že by do konce roku nemusela být v souvislosti s hospitalizací prezidenta Miloše Zemana jmenována padesátka navržených soudců, jsou podle ministerstva spravedlnosti zatím předčasné. Uvedl to mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Šéf Soudcovské unie Libor Vávra v sobotu varoval, že pokud by se jmenování nestihlo, museli by kandidáti zřejmě znovu procházet výběrem. Jejich nejmenování by podle něj zároveň mohlo významně ovlivnit plynulost justice.

"Podle názoru ministerstva spravedlnosti je poslední jmenovací etapa padesáti nových soudců především organizační záležitostí. Nesdílíme obavy Soudcovské unie, že by jejich (ne)jmenování mělo mít zásadní vliv na chod justice. Zatím pracujeme s variantou, že by ke jmenování do konce roku mělo dojít," sdělil Řepka.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla prezidentovi ke jmenování 28 žen a 22 mužů. Seznam kandidátů schválila 11. října vláda. Nejvíce z nich má zamířit k obvodním soudům spadajícím pod Městský soud v Praze. Právě pražskému městskému soudu v minulosti šéfoval Vávra.