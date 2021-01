"Zvyšování cen, nekvalitní služby." Zásilkovna ukončila spolupráci s Českou poštou.

Odvolací soud ve francouzském Bordeaux zrušil rozhodnutí o deportaci muže z Bangladéše, jeho právník poukazoval na to, že kvůli návratu do vlasti by muži hrozilo zhoršení astmatu, případně předčasná smrt. O rozsudku, který je zřejmě první svého druhu ve Francii, informuje na svých internetových stránkách britský The Guardian.

Kvalita ovzduší v Bangladéši je jedna z nejhorších na světě, koncentrace jemných prachových částic je tam šestkrát vyšší než maximum doporučované Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Odvolací soud v Bordeaux přihlédl ke skutečnosti, že léky, které muž užívá ve Francii, nejsou v Bangladéši dostupné a že zařízení, jež potřebuje kvůli svému onemocnění, mají v Bangladéši jen nemocnice. Funkce plic se mu ve Francii za několik let zlepšila.

"Z těchto všech důvodů soud rozhodl, že poslat mého klienta zpět do vlasti by znamenalo vystavit ho nebezpečí smrti," řekl Bangladéšanův právní zástupce Ludovic Rivière. Dodal, že otec jeho klienta zemřel v 54 letech kvůli astmatickému záchvatu.