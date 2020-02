Česká pošta zrušila tendr na provozovatele Balíkoven. Přihlásil se jediný zájemce

Česká pošta zrušila výběrové řízení na partnera, který by s ní provozoval síť výdejen balíků Balíkovna. Do tendru se totiž přihlásila pouze jedna firma. Uvedl to tiskový mluvčí Matyáš Vitík. Podle něj hodlá pošta výběrové řízení vypsat znovu se změněnými podmínkami tak, aby byly atraktivnější a přilákaly více uchazečů.

Pošta letos plánuje rozšíření expresního výdeje Balíkovna ze 450 na 1500 míst. Balíkovny budou umístěné na pobočkách pošty, ale i u smluvních partnerů na místech s velkou koncentrací zákazníků pošty, zejména v obchodních centrech nebo na nádražích. Související Pro balík na nádraží i do obchodu. Pošta sází na expresní výdej, Balíkoven přibude Balíkovny jsou založené na přednostním přístupu k výdeji balíků především z e-shopů a garantují vydání zásilky do pěti minut, loni byla průměrná doba čekání pod dvě minuty. Od letošního podzimu bude možné na Balíkovnách balíky individuálně podávat. I díky Balíkovnám chce Česká pošta zvýšit počet doručovaných balíků z loňských 44 milionů na 60 milionů v roce 2022. "Balíky jsou klíčovou částí byznysu České pošty. To říkáme opakovaně. Tradiční listovní zásilky klesají průměrně o 10 procent ročně, naopak balíky jsou rostoucí trh a Česká pošta aktivně pracuje na tom, aby si na tomto trhu udržela svou pozici." uvedl již dříve generální ředitel Roman Knap s tím, že v současnosti doručuje čtyři z deseti zásilek z e-shopů. Jeden z největších hráčů na trhu Zásilkovna má v Česku téměř 2800 výdejních míst a dalších 1200 výdejen v zahraničí. Kurýrní služba PPL má přes 1800 výdejních a podacích míst PPL ParcelShop a Uloženka má v Česku a na Slovensku 1300 výdejních a 200 podacích míst. Česká pošta se v roce 2018 dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Zároveň hodlá během šesti let snížit počet pracovních míst o 7000 ze současných 30 000. Nahradí je moderními technologiemi.