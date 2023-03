Zdražování mění strategii Čechů. Osm z deseti chce zůstat dlouhodobě v nájmu

Více než 80 procent Čechů, kteří žijí v nájemním bydlení, v něm plánuje zůstat dlouhodobě. Necelá polovina z nich dokonce trvale. Důvodem je nejen nejistá ekonomická situace a drahé hypotéky, ale i to, že mladí dávají své peníze raději jinam než do nákupu nemovitosti. Česko se tak odvrací od dosavadního trendu, kdy lidé upřednostňovali vlastní bydlení, a vydává se směrem k západní Evropě.

Češi rádi investují "do cihly". Zatímco v západní Evropě bydlí téměř polovina lidí v nájmu, v Česku je to naopak. Podle průzkumu developerské skupiny Creditas Real Estate tu využívá nájemní bydlení pouhých 22 procent dotázaných. "V Německu nebo Rakousku je toto číslo více než dvojnásobné," uvedl ředitel společnosti Jiří Vajner.

Ekonomická krize ale uvažování Čechů mění. Vysoké úrokové sazby a drahé hypotéky ženou do nájmů i lidi, kteří by jinak volili vlastní byt či dům. I přes loňské zdražení vychází nájemné vůči splátkám hypotéky výhodněji. Průzkum ukazuje, že z lidí žijících v nájmu, v něm plánuje trvale zůstat 40 procent. Stěhování do vlastního plánuje časem 42 procent.

Zatímco reálné příjmy loni klesaly, náklady na bydlení a energie rostly. Letos v lednu se meziroční inflace ocitla na 17,5 procentech, především kvůli zdražování bydlení, elektřiny a plynu. V únoru inflace zpomalila na 16,7 procenta a ekonomové odhadují, že by se v druhé polovině roku mohla dostat na jednocifernou hodnotu.

Kromě vysokých cen hypoték a všeobecného zdražování vidí Vajner pro větší oblibu nájmů ještě další důvod. Mladá generace chce své peníze využít jinak než tak, že by je vrhla do vlastního bydlení. "Investují raději do jiných komodit nebo aktiv, například do kryptoměn. A také hodně cestují," připomněl šéf developerské skupiny.

Přestože se náklady na bydlení za poslední rok výrazně zvedly, růst nájmů Čechy tolik netrápil. Podle průzkumu se 36 procentům nájemníků nezvýšily vůbec, o pětinu a víc jen každému desátému. Vyšší částku platili kvůli dražším energiím. "Čtyřem lidem z deseti vzrostly ceny o 10 až 25 procent, čtvrtině o více než 25 procent," doplnil Petr Dufek, hlavní ekonom skupiny Creditas. Podle Asociace nájemního bydlení narazil ke konci roku růst nájemného na strop, někde šly ceny dokonce meziměsíčně dolů.

"V žádném případě nešlo o skokové zdražení jako u energií, které se některým domácnostem zvedly o více než 100 procent," upozornil Michal Hrbatý, šéf společnosti UlovDomov.cz. Energie začaly zdražovat v loňském roce z důvodu energetické krize, nastartované vpádem ruských vojsk na Ukrajinu.

Bydlení ve vlastním a v nájmu srovnává i evropský úřad Eurostat. Zatímco ceny nemovitostí v Česku podle něj za posledních deset let stouply o 136 procent, nájmy pouze o 27 procent. Podle Asociace pro rozvoj trhu v Česku chybí desítky tisíc nájemních bytů. Prostor se ale nyní otevírá. Developerům odpadají kupci drahých bytů, domy tak mohou nabízet investorům, kteří kupují a provozují nájemní byty ve velkém.

"Je nesporné, že tito investoři potáhnou v dalším období trh," sdělil Hospodářským novinám Tomáš Hečko, mluvčí developera Finep spolupracujícího se společnostmi Zeitgeist či Heimstaden, největšími pronajímateli bytů v Česku. "Za poslední rok jsme prodali vyšší stovky bytů do nájemního segmentu," dodal bez upřesnění. Připomněl také, že další společnosti sázející na dlouhodobé investice do bydlení nyní vznikají.

"Bydlet je základní životní potřeba, a když to nejde ve vlastním, tak si bydlení pronajmu," uvedl Jan Rafaj, viceprezident Asociace nájemního bydlení. Přesun k nájmům podle něj letos nezastaví ani očekávaný mírný pokles úroků u hypoték. "Česko v následujících letech prožije renesanci nájemního bydlení, stejně jako se to v minulosti stalo na západ od našich hranic," odhadl nejbližší vývoj.

Nájemné podle Rafaje v letošním roce zdraží, maximálně však o míru meziroční inflace, tedy nejvíce o 15 procent. "Troufáme si ale odhadnout, že to bude méně," řekl.

Do účtů za bydlení by mohl během roku promluvit také pokles cen energií. V reakci na příznivý vývoj trhu začali někteří dodavatelé elektřiny a plynu zlevňovat. Podle experta Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora bude záležet na vývoji války na Ukrajině a také na počasí. "Vyhráno ještě zdaleka není. Situace ve světě není stabilní a o energetice to platí zrovna tak," řekl v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Navíc podle Rafaje posílí i alternativní modely bydlení, aby lidé ulevili peněženkám. "Ve větších bytech si budou lidé pronajímat pokoje a koupelnu, kuchyň a další prostory budou sdílet. A rozhodně posílí takzvaný mama hotel, tedy neochota mladých stěhovat se od rodičů, kde mají levné bydlení i rodičovské zázemí," připomněl Rafaj další možnosti.