Zatím žádné zlevňování. Nový byt v Praze meziročně zdražil asi o desetinu

Průměrná prodejní cena nových bytů v Praze stoupla meziročně o 9,9 procenta. Na konci loňského roku stál metr čtvereční 151 643 korun. Vyplývá to ze zveřejněné analýzy developerských společností Skanska Residential, Trigema a Central Group. Za loňský rok se podle ní v Praze prodalo 3100 nových bytů, což je proti rekordnímu roku 2021 propad o přibližně 60 procent.

Hodnota prodejů dosáhla 28 miliard korun, meziročně o 51 procent méně.

Z dat rezidenčního trhu vyplývá, že koncem roku 2021 se nové byty prodávaly za 137 946 korun za metr čtvereční, koncem loňského o 13 697 korun dráže. Mezičtvrtletně cena stoupla o 2,5 procenta. Nabídkové ceny nového bydlení v Praze meziročně vzrostly o zhruba sedm procent na 154 881 korun, mezičtvrtletně se potvrdila stagnace trhu a nárůst byl půl procenta.

"V první polovině roku ceny rostly a ve druhé se růst přibrzdil," řekl Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema. Poukázal na to, že statistiky z pražských městských částí jsou rozdílné, takže trh je podle něj nestabilní a situaci lze těžko odhadovat.

Přes zpomalení prodejů kvůli drahým hypotékám se developeři shodli, že ceny nových bytů letos neklesnou. Důvodem jsou podle nich zvýšené náklady, do kterých se promítá zdražení stavebních materiálů, prací a energií, vyšší ceny pozemků, pomalé povolování bytů i nedostatek pracovní síly ve stavebnictví. "To všechno už investor v rámci výstavby hodně cítí," řekl Soural.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se v hlavním městě prodalo 550 nových bytů, stejně jako ve třetím čtvrtletí. Za celý rok se prodalo 3100 nových bytů, zatímco v roce 2021 to bylo 7450 bytů, tedy o 140,3 procenta více. "Rok 2021 byl nejsilnějším rokem v novodobé historii. Pokud bychom srovnali loňský rok s rokem 2020, jde o propad prodejů o 47 procent," uvádí analýza.

Průzkum developerské společnosti Ekospol minulý týden uvedl, že se loni v Praze prodalo 2400 nových bytů, což bylo nejméně za posledních 20 let.

Zájem o nové bydlení je podle zakladatele a šéfa společnosti Central Group Dušana Kunovského stále velký a nových bytů je na trhu nedostatek. "Poptávka je odložená. Oživení trhu očekáváme už v jarních měsících a zásadní příští rok, kdy by se už úroky hypoték mohly snížit ke třem procentům a to už by měsíční splátky hypotéky mohly být i nižší než nájemné," uvedl Kunovský.

Podle analýzy bylo v Praze na konci posledního čtvrtletí loňského roku volných 5100 nových bytů, skoro stejně jako na konci roku 2020. Mezičtvrtletně šlo o nárůst o 8,5 procenta, v porovnání s rokem 2021, kdy byl trh prakticky vyprodaný, je nyní nabídka vyšší o 79 procent.

V posledním čtvrtletí se na trh dostalo 950 nových bytů, což je druhý nejhorší kvartální výsledek od roku 2017. Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential, dodal, že bytů se nadále povoluje velmi málo. Zatímco v roce 2021 se mohla rozběhnout výstavba téměř deseti tisíc jednotek, za minulý rok to bude zhruba o polovinu méně, řekl Michálek.