Pracovníci Foxconnu chtěli kvůli pandemii zavřít závod. Musíme pomáhat, reaguje firma

Zaměstnanci firmy Foxconn, která má závody na IT technologie v Pardubicích a Kutné Hoře, chtějí na dva týdny zavřít výrobu. Bojí se šíření koronaviru. Odbory o to požádaly vedení firmy, které však odmítlo. Uvedl to odborový předák Tomáš Formánek. O zavření závodů požádaly odbory minulé úterý. Vedení argumentuje tím, že podnik svými produkty pomáhá proti šíření nákazy.

"Začali se na nás obracet zaměstnanci, měli strach, aby se nenakazili. Zaměstnavatel nám řekl, že dělá hygienická opatření nad rámec vládních opatření, že nevidí důvod, proč by měl zavírat firmu," řekl Formánek. Mluvčí Foxconu Radmila Čukatová uvedla, že firma vyrábí výrobky, které svět momentálně svět nejvíc potřebuje, například dýchací přístroje. "Pokud se nám díky preventivním opatřením podaří udržet v chodu naše závody, budeme i nadále moci přispívat k boji proti pandemii," uvedla. Informaci o požadavku zaměstnanců přinesla Česká televize. Firma má v Pardubicích a Kutné Hoře kolem 5000 zaměstnanců. Podle Formánka již před rozšířením nákazy do Česka zaváděla preventivní opatření a pokračuje v nich. Lidé, kteří cestovali z ciziny, šli do domácí karantény. V jídelně si pracovníci neberou sami příbory, nenabírají si sami pečivo, je tam méně židlí, aby tam nebylo tolik lidí najednou. "Upravily se rozpisy, na oběd spolu chodí stále stejní zaměstnanci. Všude se rozmisťuje dezinfekce. Ještě před týdnem jí ale nebyl dostatek. Měří se bezkontaktně teplota. Měla by se už měřit všem, což je technicky složité. Firma proto zvažuje termokamery," řekl Formánek. Dveře jsou pokud možno otevřené, aby lidé nesahali na kliky. Výjimkou jsou protipožární a vchodové dveře. Roušky si zaměstnanci většinou pořizovali sami. Odboráři teď usilují o to, aby se zkrátila pracovní doba na osm hodin, mít dvanáctihodinovou směnu v roušce je náročné, dodal Formánek. "Napsali jsme vedení, že pokud závody neuzavře, budeme požadovat další hygienická opatření. Navrhli jsme také upravit časy směn, zkrátit je třeba o půl hodiny, aby se vůbec směny nepotkaly a snížilo riziko přenosu. Už fungují bezpečností přestávky každou hodinu kvůli ztíženému dýchání v rouškách," dodal Formánek. Doma zůstaly jen desítky lidí, protože se potřebují starat o děti. Důvodů je podle Formánka víc. Finanční podpora u péče o člena rodiny je nízká, proto se rodiče snaží vyřešit hlídání například s podporou prarodičů, dodal Formánek. "Samozřejmě jsme si dobře vědomi toho, že se situace ohledně nákazy každým dnem mění, a proto ji budeme i nadále sledovat a řídit se radami expertů a příslušných vládních autorit," dodala mluvčí Čukatová.