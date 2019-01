před 36 minutami

Nový výrobek vznikne dnes v Česku díky třídění v kontejnerech zhruba ze šedesáti procent vyrobených PET lahví. Pokud se v Česku rozjede systém vracení lahví, pomůže to zvýšit recyklaci až na 90 procent. Tvrdí to studie pracovní skupiny Zálohujme.cz. Firmy zapojené do současného systému sběru obalů zálohování většinou nevylučují, ale domnívají se, že by mohlo pomoci vylepšit již fungující třídění. Podívejte se na jejich argumenty i na to, kolik by zavedení nového systému stálo.