Nesmyslný a byrokratický. Projekt půjček na bydlení mladým neuspěl, zájem je mizivý

Průměrný měsíční objem žádostí o půjčky na bydlení pro mladé lidi loni meziročně klesl zhruba na čtvrtinu. Předloni byl 148 milionů korun, loni 41 milionů. Vyplývá to z údajů Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). O státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení mohou žádat mladé rodiny do 36 let.

Program byl zahájen v polovině srpna roku 2018. Hned první den tehdy někteří lidé čekali kvůli podání žádosti o půjčku před pobočkami fondu v Praze a Olomouci ve frontě. Za první den podali 256 žádostí za 299 milionů korun. Poté zájem opadnul. Ke konci roku dosáhl objem žádostí 668 milionů korun, což bylo o 18 milionů více, než bylo původně k dispozici. MMR, které za program odpovídá, již předem upozornilo, že v případě vyššího zájmu tuto částku zvýší. Loni SFRB obdržel 415 žádostí za 494,1 milionu korun. Více než tři pětiny byly určeny na výstavbu rodinného domu, 18 procent na koupi rodinného domu, 12 procent na koupi bytu a osm procent na modernizaci obydlí. MMR mělo pro loňský rok připraveno 950 milionů korun. Související Nadbíhání mladým se státu nedaří. Úvěry pro manžele jsou fiaskem u nás i na Slovensku "Půjčky na bydlení i letos pomáhají stovkám mladých rodin. Potřebují jistotu a stálost programu. A tu garantujeme. Znovu opakujeme, že program je určen pro menší města a venkov a řešíme tím i vylidňování. Velkým městům nabízíme možnost výstavby obecních bytů a připravujeme družstevní bydlení," sdělil ČTK mluvčí MMR Vilém Frček. Podle návrhu ministerstva, který vláda schválila předloni v červnu, na modernizaci bytu stát půjčí nejvýš 300 000 korun. Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, u stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka dva miliony korun. O půjčku mohou žádat i bezdětní manželé nebo registrovaní partneři. Dítě do 15 let je podmínkou u žadatelů, kteří nejsou manželé. "Prostřednictvím hypotečních úvěrů přitéká na realitní trh ročně 182 až 226 miliard korun již od roku 2015. Ve srovnání s tím jsou půjčky SFRB doslova kapkou v moři. Stát by se neměl zaměřovat na agendy, které využívají pouze stovky občanů," uvedl analytik BH Securities Štěpán Křeček. Podle něj by se měl stát spíše zaměřit na koncepční řešení, které povede ke zvýšení dostupnosti bydlení pro desetitisíce lidí. Související O státní půjčky pro mladé není zájem, v Praze jsou k ničemu. Letos je žádostí jen sto "Program půjček na bydlení mladým skončil loni fiaskem. Jedním důvodem jsou poměrně svazující podmínky pro čerpání přidělených peněz. Následně také skutečnost, že úrokové sazby hypoték v rozporu s předpokladem od začátku loňského roku postupně klesaly. Bankám se navíc v případě hypoték dařilo účinně oslovovat právě mladou klientelu. Půjčku jde sice kombinovat s hypotékou, ale zejména ve velkých městech nestačí ani to," doplnil analytik společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. Podle údajů developerské společnosti Trigema se dal na konci loňského roku v mimopražských regionech pořídit nový byt v průměru za 56 365 korun za metr čtvereční. Byt s rozlohou 70 metrů čtverečních tak stál kolem čtyř milionů korun. Průměrné ceny starších bytů byly 41 165 korun za metr čtvereční.