Z Ostravských sléváren míří do Anglie obří kokila. Unikátní je výrobou i přepravou

Firma Liberty Engineering Products Ostrava (LEPO) vyrobila pro britskou firmu Sheffield Forgemasters unikátní kokilu, tedy zařízení na odlévání kovů, kterou v úterý speciálním vozidlem vypravila do Anglie. S hmotností 140 tun jde o největší kokilu vyrobenou v historii slévárny. Se zakázkou se pojí i náročná přeprava výrobku. Novinářům to řekl marketingový manažer LEPO Aleš Sekanina.

Kokila je speciální zařízení, které slouží k odlévání oceli, surového železa, kovů nebo slitin. Britské společnosti nyní ostravský podnik dodává tři tato zařízení, každé z nich stojí řádově miliony korun.

"Kokila bude sloužit jako forma, do které strojírenská společnost Sheffield Forgemasters ve svém závodě nalije tekutý kov a následně jej zpracuje na finální výrobek. Britská společnost se specializuje na výrobu velkých dílů pro lodní, jaderný a obranný průmysl," uvedl mluvčí huti Andrej Čírtek.

Podobně těžkých kokil vyrobí slévárna LEPO jen několik ročně. "Už jsme na trhu přes 70 let a vyrábíme tyto typy výrobku řadu let. Kokily do 100 tun jsou naší téměř denní výrobou, ale přes 100 tun, a ta, kterou budeme dnes expedovat, konkrétně stočtyřicetitunová kokila, je opravdu výjimka," řekl Sekanina.

Do formy z takzvaného slévárenského písku byla obří kokila odlita 3. dubna a pak tři týdny chladla. Následovalo tepelné zpracování v hlubinné peci na odstranění vnitřního pnutí, čištění pomocí ručních brusek a finální opracování na horizontální vyvrtávačce. Na výrobu kokily bylo potřeba 150 tun tekutého kovu, který huť vyrobila ve svých vysokých pecích a do slévárny převezla dvěma speciálními vagony.

"Koordinace výroby byla naplánována do absolutního detailu, protože teplota tekutého kovu nesmí klesnout pod 1210 až 1230 stupňů Celsia, což je teplota lití na slévárně," uvedl Sekanina.

Obří kokila bude nejprve na speciálním kamionu se 14 nápravami zajišťujícími správné rozložení hmotnosti převezena do Lovosic na Litoměřicku, kde bude přeložena na loď na Labi a popluje do nizozemského Vlaardingenu. Tam bude opět naložena na kamion, který nejprve na lodi po moři popluje do britského Imminghamu a pak pojede po silnici do Sheffieldu.

Dopravu kokily zajišťuje specializovaný dopravce, kamion doprovodí montážní vůz a policie. "Hlavní věc, která je výzvou u tohoto transportu, je celková hmotnost, která převyšuje 200 tun. To s sebou nese různé asistence certifikovaných mostních inženýrských společností na trase, které musí zkontrolovat stav jednotlivých mostních konstrukcí před a po přepravě," řekl manažer společnosti Hanyš - Jeřábnické práce Zdeněk Jastřembský.

U výjezdu z Liberty Ostrava bude v podjezdu ve Vratimovské ulici zapotřebí nadzvednout tramvajové troleje. Do Lovosic náklad poputuje zhruba dva dny. "Přeprava bude především v noci. Tam potom zboží složíme a budeme čekat na příznivější vodní stav na Labi," řekl Jastřembský. Může se stát, že na splavnost Labe bude kokila v Lovosicích čekat i měsíc či dva.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Roční kapacita výroby podniku je 3,6 milionu tun oceli. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců. Za finanční rok do loňského 31. března podnik vykázal čistý obrat 56,5 miliardy korun, čistý zisk činil 6,1 miliardy korun. Od roku 2019 patří ostravská huť do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.