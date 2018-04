před 1 hodinou

Populární aplikace WhatsApp pro bezplatné posílání vzkazů a telefonování prostřednictvím chytrých telefonů se rozhodla v Evropě zvýšit minimální věk uživatelů z 13 na 16 let. Krok má aplikaci vlastněné firmou Facebook pomoci splnit nová pravidla Evropské unie pro ochranu osobních dat, která vstoupí v platnost příští měsíc, informovala agentura Reuters. WhatsApp bude po evropských uživatelích požadovat, aby v rámci souhlasu s novými podmínkami služeb potvrdili, že je jim nejméně 16 let. Zatím není jasné, zda a jak bude aplikace dodržování věkového limitu kontrolovat, upozorňuje agentura Reuters. Ve zbytku světa zůstane minimální věková hranice uživatelů aplikace 13 let.

autor: ČTK | před 1 hodinou