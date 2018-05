Výrobce počítačů Lenovo vykázal nejvyšší ztrátu za devět let

Společnost Lenovo byla donedávna největším výrobcem osobních počítačů na světě. V loňském roce ji ale na tomto postu vystřídal americký konkurent HP.

Hongkong - Čínský výrobce osobních počítačů Lenovo se v uplynulém finančním roce propadl do ztráty 189 milionů dolarů (4,2 miliardy korun). To je nejhorší celoroční výsledek za devět let.

Tržby sice dosáhly tříletého maxima, hospodářský výsledek ale negativně ovlivnily vyšší náklady na součástky, odpisy související s daňovou reformou v USA a nižší příjmy z prodeje majetku. V předchozím finančním roce firma vydělala 535 milionů dolarů.

Společnost Lenovo byla donedávna největším výrobcem osobních počítačů na světě. V loňském roce ji ale na tomto postu vystřídal americký konkurent HP, upozornila agentura Reuters.

Celoroční ztráta Lenova byla vyšší, než očekávali analytici. Ti ji podle průzkumu agentury Reuters odhadovali v průměru na 161 milionů dolarů. Tržby ale ve finančním roce do konce března stouply o pět procent na 45,35 miliardy dolarů.

Firma dnes rovněž oznámila, že ve čtvrtém finančním čtvrtletí se jí čistý zisk meziročně propadl o 69 procent na 33 milionů dolarů. Čtvrtletní tržby se naopak o 11 procent zvýšily a dosáhly 10,6 miliardy dolarů.