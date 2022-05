Státní svátek opět o víkendu. Některé firmy lidem volno nahradí, jinde je to zvrhlost

Oba letošní květnové svátky připadají na víkend. Lidé tak přijdou o placené volno v práci. V minulosti chtěla bývala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) po vzoru několika evropských států prosadit zákonnou povinnost firem poskytnou za svátek o víkendu placené volno. Nepovedlo se jí to. Současný ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka o takovém nápadu nechce slyšet.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí by umožnění "přesunu" svátku neřešilo celou problematiku komplexně. "Zahraniční právní úprava řeší pouze svátky připadající na sobotu a neděli. Z takovéto úpravy by měli prospěch pouze zaměstnanci pracující výhradně ve všední dny, a nikoliv ti, kteří pracují v režimech, kde se běžně rozvrhuje pracovní doba na celý týden," vysvětluje stanovisko ministra Jurečky jeho mluvčí Jakub Augusta.

U druhé skupiny lidí by byl podle něj efekt přesunu svátku minimální, jelikož ani dnes tito zaměstnanci často nečerpají svátky jako dny pracovního klidu, jelikož zaměstnavatelé se při rozvrhování pracovní doby záměrně svátkům vyhýbají.

Právní úprava, která umožňuje přesun svátku z víkendu na jiný den v týdnu, existuje v rámci evropských zemí ve Španělsku, na Kypru, v Belgii, na Maltě a ve Velké Británii. Praktikuje se i v Polsku.

"Z naší sesterské společnosti v Polsku víme, že i oni mají uzákoněný náhradní den volna, pokud sváteční den připadá na sobotu, nikoliv však na neděli. Spousta polských firem dokonce vyhlašuje celozávodní volno na pondělí či pátek, pokud svátek připadá na úterý nebo čtvrtek, a tím prodlužují zaměstnancům víkend," říká Marek Žalud ze společnosti Antal.

Podle personalistů mohou české firmy volno za svátek o víkendu nabídnout zaměstnancům samy, a tím se "blýsknout" velmi zajímavým benefitem.

"Z výzkumů mezi zaměstnanci vyplývá, že benefity spojené s volným časem patří mezi ty nejvíce poptávané. Proto volno za svátek, který připadá na víkend, může být velice lákavé a některé firmy tento benefit už nabízejí. Zpravidla je ale pro zaměstnance nejdůležitější dovolená, kterou si mohou vybrat kdykoli potřebují," říká Martina Machová, personální ředitelka společnosti Sodexo Benefity.

Zatím jsou však podobné nabídky v Česku jen ojedinělé. "U českých firem se s takovým benefitem setkáváme velmi zřídka. Společnosti se ale při současné situaci na trhu práce předhánějí v lákání kandidátů na čím dál originálnější nepeněžní benefity, takže se dá očekávat, že se v blízké době můžeme dočkat i náhradních dnů volna za svátky o víkendu, a to i bez jejich uzákonění," míní Marek Žalud.

Odhaduje, že průkopníky tohoto benefitu se stanou především IT firmy. Častěji totiž nabízí full remote pozice, tedy vzdálenou práci odkudkoli, umožňující nabírat i pracovníky ze zahraničí. "Mají tedy širší přehled i o tamních trendech v zaměstnávání. Náhradní volno za svátky o víkendu nabízí například náš rumunský klient jako takový hezký benefit pro své vývojáře," doplňuje Marek Žalud.

I Jiří Halbrštát ze společnosti ManpowerGroup je přesvědčen, že by taková nabídka v náborové kampani firem zarezonovala.

"Kompenzovat zaměstnancům státní svátek, který připadne na víkend, aby jim nebylo líto, že přišli o možnost nepracovat, může působit jako zvrhlost. Na druhou stranu to může být zajímavou součástí personální marketingové kampaně na podporu image mimořádně zajímavého zaměstnavatele. Firma by tím říkala, že lidem nabízí už tolik výhod, že už se nic dalšího prakticky nedá vymyslet," říká Halbrštát.

Upozorňuje, že trapné by ovšem bylo, kdyby tuto výhodu nabízel ne příliš vyhlášený zaměstnavatel, který nemá vedení firmy a péči o zaměstnance úplně v pořádku a snaží se nespokojené zaměstnance na chvíli umlčet. "Jako motivace by to fungovalo jenom chvíli," dodává personalista.

Jak připomíná Michal Novák z Profesia.cz, podle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci náhradní volno za práci o svátku. Druhou možností je, že se zaměstnancem domluví na příplatku za práci o svátku. Příplatek je ve výši 100 procent. Zaměstnance tedy v tomto případě dostane dvojnásobek mzdy za odpracovaný den.

"Některé firmy, například zahraniční korporace v IT, nabízejí svým zaměstnanců za práci o svátku současně jak náhradní volno, tak mají tento den proplacený dvojnásobně. U mnohých zaměstnanců v těchto firmách je tedy práce o svátku velmi oblíbená," doplňuje Novák.