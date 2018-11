Budou v sobotu otevřené obchody? Zákon i po letech mate lidi, vyzkoušejte náš přehled

Kde musí být zavřeno

V Česku nesmí obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních prodávat kromě vánočních svátků také na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Na Štědrý den platí zákaz od dvanácté hodiny. Za porušení zákona hrozí pokuta až milion korun. Zákon platí od roku 2016, zavedení zákazu prosazovaly zejména odborové svazy. Dodržování zákazu prodeje o svátcích kontroluje Česká obchodní inspekce.

Jakých typů obchodů se omezení otevírací doby netýká

Zákaz se netýká prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 metrů čtverečních, čerpacích stanic, lékáren, prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, prodejen ve zdravotnických zařízeních a maloobchodu a velkoobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.



• Večerky

Večerek je v Česku několik tisíc. Zhruba každý třetí malý obchod vlastní vietnamští obchodníci. Většinou jde o kombinovaný sortiment trafiky, potravin, domácích potřeb nebo drogerie. Na jejich provoz dohlíží Česká obchodní inspekce, stejně jako živnostenské úřady.



• Benzinové pumpy

Kromě klasické nabídky zboží jsou stále rozšířenější pobočky řetězců potravin na pumpách. Například Billa otevřela své minimarkety s nepřetržitým provozem na pumpách Shell. Jejich otevírací doba tak kopíruje otevírací dobu samotných benzinek.



• Soukromníci

Soukromé maloobchody, nejen malé vesnické obchůdky, ale třeba i různé prodejny lahůdek, mohou s otevírací dobou nakládat libovolně. Do malé plochy také spadá většina cukráren či například prodejen zdravé výživy.



• Pojízdné prodejny

Zákon je nijak neřeší, většina z nich ale už teď funguje pouze ve všední den.



Zákaz se naproti tomu týká i bazarů, zastaváren a výkupen odpadu.





Snaha o zrušení či zmírnění zákona

Na zákazníky i prodávající ostatních menších obchodů v Česku, kterých je drtivá většina, však zákon nijak nemyslel. Zda je to v souladu s ústavou, posuzují nyní ústavní soudci.



Vedle toho Poslaneckou sněmovnou prochází novela, za níž stojí zákonodárci ANO a ODS. Ta by měla ulevit alespoň velkoobchodu, který zásobuje malé obchody a restaurace, jež mají otevřeno. Velkoobchod, kde nakupují, ale otevřeno nemá, což výrazně komplikuje podnikání.



Proti zákonu vystupovala i současná ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, která působila jako prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu. Podle ní by stát na centrální úrovni do otevírací doby maloobchodu a velkoobchodu neměl vůbec zasahovat. "Stát by neměl mít tuto ambici. Stát by měl vytvářet rámcové podmínky pro podnikání, a to pokud možno pro všechny stejné," uvedla.



Nováková věří, že ústavní soudci zákon zruší. V záloze má ale i plán B, kdyby zákon zůstal v platnosti. "Jsem hluboce přesvědčena, že pokud by nějakého kompromisu mělo být dosaženo, musí být regionální. Jestliže máme oblasti s turistickým ruchem, který chceme podporovat, tak tam je nesmyslné, aby bylo zavřeno," uvedla v rozhovoru pro týdeník Ekonom.



Vedle toho například družstvo CBA CZ, které sdružuje 900 maloobchodních prodejen s ročním obratem téměř dvě miliardy korun, chce v Česku prosadit plošný zákaz nedělního prodeje. Zákaz má pomoci udržet malé prodejny na venkově. Odboráři ani například zástupci Hospodářské komory s tím však nesouhlasí.

Odbory tvrdí, že zákon o prodejní době v obchodech se osvědčil a obchody by měly být uzavřené o všech 13 svátcích. Obavy z propouštění se podle nich nenaplnily, obchod trpí spíše nedostatkem zaměstnanců. Také maloobchodní tržby meziročně neklesly, uvedly odbory. "Zákazníci si rychle zvykli a zaměstnanci zejména řetězců jsou velmi spokojení," řekla ČTK o zákonu již dříve předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) obchodu Renáta Burianová.

Porušování zákona a spor inspekce s Alzou

Dodržování zákazu prodeje o svátcích kontroluje Česká obchodní inspekce. Pravidelně uděluje pokuty, dlouhodobý spor vede zejména s největším českým internetovým prodejcem Alza.cz.

Na samotný prodej po internetu se zákaz nevztahuje a Alza tvrdí, že ve svých kamenných pobočkách zboží pouze vydává. Zákon totiž během sedmi vybraných svátků zakazuje pouze prodej, nenařizuje uzavření prostor.



Alza však podle inspekce porušuje zákon tím, že si lidé mohou koupit zboží i přímo ve výdejně a ty jsou ve dvou případech větší než 200 metrů čtverečních, konkrétně v Jateční ulici v pražských Holešovicích a v Truhlářské ulici v Plzni.



Podle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha je navíc i výdej součástí prodeje. "Protože bez výdeje by asi nic neprodali, kdyby šlo jenom o objednávku, tak když si někdo něco objedná, tak tím prodej není dokončen, někdo to musí také zaplatit a vyzvednout, případně doručit," uvedl.

Zákaz měl především pomoci zaměstnancům prodejen, praxe však ukázala, že je poškozuje, tvrdí Alza.cz. Sami zaměstnanci podle obchodu stojí o to, aby mohli o státním svátku pracovat, protože jim je vyplácena nejméně dvojnásobná mzda. Často podle obchodu také zaměstnanci prodejen o svátku ve skutečnosti volno nemají.

"Pouze nevykonávají činnost, kterou zákon o prodejní době zakazuje, tedy prodej. Namísto toho se věnují např. inventuře. Praxe tedy jasně prokázala, že zákon o prodejní době zaměstnancům nejenže vůbec nepomohl, ale naopak jim škodí," uvedla pro ČTK mluvčí Alzy Patricie Šedivá.