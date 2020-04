Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda schválila návrh na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. Daňové odpočty zůstanou zachovány i u nových hypoték, ale jen do konce roku 2021. Na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

"Pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 tak platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně," uvedlo ministerstvo financí.

Související ŽIVĚ Vláda schválila nové výjimky z nošení roušek i mírnější pravidla pro pendlery Zobrazit reportáž

Zrušení daně bude znamenat snížení příjmů rozpočtu o zhruba 13,8 miliardy korun ročně. V letošním roce by to pak mělo být 10,6 miliardy korun. Zrušení uplatňování odpočtů zaplacených úroků z úvěrů na bydlení bude znamenat pro veřejné rozpočty dodatečných pět miliard korun navíc.

Novela by měla mít podle ministryně zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna, již daň platit nebudou. Pokud ji někdo již zaplatil, budou mu peníze vráceny. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr během prosince 2019 nebo později.

Vláda také prodloužila z pěti na deset let tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí

Zároveň vláda prodloužila z pěti na deset let tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Případné zrušení daně z nabytí nemovitosti označili již dříve za správný krok zástupci většiny realitních firem a developerů. Podle nich by to mohlo rozhýbat realitní trh. Tím argumentovalo i ministerstvo financí. Daňoví odborníci se ale na přínosu zrušit daň neshodují. Podle jedněch je to nesystémové opatření, které trh s nemovitostmi neovlivní. Podle dalších je to dobrý nápad, který by i mohl trhu pomoci, ale neměl by být zaváděn v době krize. Opozice zrušení daně z nabytí nemovitostí prosazuje dlouhodobě.

"Dobrá zpráva pro trh je, že konečně došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Trh by se tím opravdu mohl rozhýbat. Zbytek tohoto roku bude tedy pro realitní trh klíčový, mohu koupit nemovitost bez daně z nabytí, dále si k tomu mohu odečítat úroky a pokud kupuji byt na investici, platí pro mě do konce roku pětiletý časový test," uvedl hypoteční specialista Bidli Daniel Horňák.

I regionální ředitel 4fin Tomáš Trauške se domnívá, že zrušení daně z nabytí nemovitosti zrychlí a rozpohybuje trh s nemovitostmi. "Spolu s ní však vláda zruší také odpočet úroků, tedy jedinou podporu bydlení, kterou Češi mají. Z nemovitosti za čtyři miliony korun tak sice kupující nezaplatí daň 160 000 korun, ale na druhou stranu dá státu při hypotéce za 30 let jiných 200 000 korun, které mohl doteď odečíst. Tuto změnu nejvíce odnesou lidé s nižšími příjmy, rodiny s dětmi a páry, které plánují rodinu," uvedl.

Ministerstvo finaní ale argumentuje tím, že kupujícím díky návrhu zůstane více peněz než předtím a především je budou mít hned, ne až za dvacet či třicet let po splacení těchto úvěrů.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy zrušení daně pomůže realitnímu trhu, může to snížit celkově ceny nemovitostí a pomůže to i ekonomice tím, že lidem zůstane více peněz na jiné útraty.

Vláda předloží zákon do Sněmovny v rámci standardního legislativního procesu, dodala Schillerová.