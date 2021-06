Veterináři stahují masný výrobek Medvídkova mortadela. Může obsahovat kovový prach

Veterináři nařídili stažení zhruba 670 kilogramů "Medvídkovy mortadely 90 g" od německého výrobce, mohla obsahovat kovový prach. Prodával ji Kaufland, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

"SVS obdržela informaci prostřednictvím systému rychlého varování RASFF z Německa, kde byl salám vyroben. Do České republiky bylo distribuováno bezmála 700 kilogramů předmětné šarže výrobku," uvedl mluvčí. Jde o výrobek s datem spotřeby do 5. července 2021, od výrobce The Family Butchers Germany GmbH.

"Výrobek směřoval na dvě místa určení v České republice. Půl tuny směřovalo do distribučního centra Kauflandu v Říčanech u Prahy a cca 170 kilogramů do obdobného skladu stejného obchodního řetězce v Olomouci," dodal Vorlíček. V říčanském distribučním centru se veterinářům podařilo 200 kilogramů výrobku zachytit, ještě než se dostal do prodejen.

Kaufland o stažení výrobku informoval na svém webu. "Jakostní předpisy pro všechny dětské klobásové výrobky ze sortimentu Bärchen jsou extrémně přísné. Pravidelně jsou kontrolovány všechny pracovní kroky ve výrobě. Během kontroly jsme zjistili, že u některých produktů Bärchen došlo k možné závadě. V důsledku poruchy stroje bohužel nemůžeme vyloučit, že se do některých výrobků mohlo dostat nepatrné množství kovového prachu," napsala mluvčí řetězce Renata Maierl.

Zákazníci mohou výrobek vrátit, dostanou zpátky peníze i bez předložení platebního dokladu.