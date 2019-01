Veřejné záchodky jako kuchyně. Makro vybavuje toalety hrnci a pivními sudy

Obchodníci se předhánějí v tom, jak zaujmout zákazníky. Podle posledních trendů má být totiž nakupování zážitek. Makro se této výzvy chytilo odvážně. Buduje toalety, které připomínají kuchyně. Chce se tak přiblížit klientům podnikajícím v gastronomii.

Na stropech metličky a kávové hrnky, na stěnách tapety s kuchyňským vybavením, kovové hrnce místo umyvadel a rozříznuté pivní sudy místo pisoárů. Tak vypadají záchodky největších prodejen velkoobchodního řetězce Makro.

"Pivní sud místo mušlí - je to vtipný, ale úplně komfortně jsem se při tom necítil. Navíc mi přišlo, že to trochu zapáchá. Asi to není jen tak, udržovat v čistotě všechny záhyby," popsal svou zkušenost pan Mareček, který Aktuálně.cz na nevšední toaletu upozornil.

Toalety à la kuchyně jsou českým vynálezem německé skupiny Metro Group, která v Česku provozuje 13 prodejen pod názvem Makro. Nápad je vybudovat vzešel z velkého zákaznického průzkumu, který firma provedla v roce 2016 a jehož výsledky využila při budování nového konceptu prodejen pod názvem Makro Inspirace.

"Toalety jsou tak inspirovány našimi zákazníky, kteří jsou s nimi spokojeni a přijali je na prodejní ploše velmi pozitivně," říká mluvčí Makra Romana Nýdrle.

Klienti ze segmentu profesionální gastronomie, takzvaného Horeca podle HOtel/REstaurace/Kavárna (CAfé), jsou pro Makro nejsilnější zákaznickou skupinou a na prodejích Makra se podle Nýdrle podílejí více než čtyřiceti procenty. Maloobchodní prodejci jsou druhou nejvýznamnější skupinou a firmy a instituce jsou z hlediska objemu třetí.

Vítězný koncept nových toalet vymyslela architektka Lucie Faturíková a nerezové hrnce a pisoáry vyrobila česká firma Sanela.

První kuchyňské WC otestovalo Makro v pražských Stodůlkách před dvěma lety, a protože se u zákazníků osvědčilo, do poloviny loňského roku takto předělala vnitřní toalety v sedmi největších prodejnách.

Zákazníci je tak kromě Stodůlek mohou vyzkoušet na Černém Mostě, v Průhonicích, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a Brně. "U ostatních prodejen zatím provádíme vyhodnocení, zdali jsou vhodné k realizaci," dodala Nýdrle.

Makro Cash&Carry ČR je v Česku od roku 1997, kdy otevřelo první prodejnu v Ostravě. Společnost zaměstnává přes 3200 lidí a patří do první desítky největších obchodních řetězců v ČR. Ve finančním roce 2015/2016 klesl zisk firmy o polovinu na 637 milionů korun a tržby se meziročně snížily o necelé jedno procento na 29,9 miliardy korun, uvedla ČTK.