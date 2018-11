Žebříček mapoval nabídky práce v metropolích. Praha je pro mladé ve světové špičce

před 9 minutami

Hledat práci je v Praze snazší než v naprosté většině sousedních metropolí. Vyplývá to z aktuální studie německé stěhovací společnosti Movinga, která porovnala 100 světových měst podle jejich ekonomiky, životní úrovně a zahrnutí mladých, žen a cizinců do pracovního trhu. Praha se v aktuálním žebříčku pracovních příležitostí umístila celkově v první polovině - a to na 40. místě. Na špičce se pak drží v zaměstnanosti mladých lidí.

Nejlepším městem pro hledání práce je podle německé studie americký Boston. Na první místo žebříčku Cities of Opportunities ho vyšvihla silná ekonomika, vysoký disponibilní příjem a široké pracovní příležitosti pro ženy. V pořadí druhý ze stovky měst se umístil německý Mnichov a třetí kanadské Calgary. Na opačné straně žebříčku - který porovnává mimo jiné ukazatele jako náklady na život, výdaje na zdravotní péči nebo rozdíly ve mzdách obou pohlaví - skončilo Mexico City a řecké Atény. Města s nejlepšími pracovními příležitostmi Celkové pořadí Město 1. Boston (USA) 2. Mnichov (Německo) 3. Calgary (Kanada) 4. Hamburk (Německo) 5. Stuttgart (Německo) 6. Londýn (Velká Británie) 7. Singapur (Singapur) 8. Oslo (Norsko) 9. Frankfurt (Německo) 10. Edinburgh (Velká Británie) … … 13. Berlín (Německo) 40. Praha (ČR) 56. Vídeň (Rakousko) 58. Budapešť (Maďarsko) 61. Varšava (Polsko) 65. Bratislava (Slovensko) 77. Brno (ČR) … … 99. Mexico City (Mexiko) 100. Atény (Řecko) Praha v pracovních příležitostech mezi hlavními městy sousedních států vyniká. Například rakouská metropole se umístila až na 56. příčce, polská na 61. místě a Bratislava skončila na 65. příčce. Ve třech čtvrtinách žebříčku je také Brno - a to až na 77. místě. Výjimkou mezi našimi sousedy je Německo. Jeho města jsou totiž v první desítce obsažena hned čtyřikrát, Berlín je pak celkově třináctý. Německá metropole se může pochlubit nejvyšším počtem nově registrovaných podniků. Nejhorší otázky na pohovoru. Experti radí, jak odpovídat a co má vždy zůstat tabu číst článek "Digitalizace znamená, že firmy nyní lákají zkušené zaměstnance ze všech koutů světa. Takže pro talentované uchazeče je tu nyní daleko více pracovních příležitostí než v minulosti," vysvětluje ředitel společnosti Movinga Finn Age Hänsel. "Vysoké platy však mohou být v některých případech zavádějící - příjmy totiž mohou být často kráceny dodatečnými poplatky za zdravotní péči a vysokými daněmi," připomíná. Podle Hänsela navíc některá města sice nabízejí skvělé pracovní příležitosti pro muže, ty pro ženy ale mohou být značně odlišné. Země s nejlepšími možnostmi právě pro ženy jsou tradičně ty severské - Norsko, Finsko a Švédsko. Nejnižší rozdíl ve mzdách mezi pohlavími je ale ve Slovinsku, které skončilo v tomto ohledu v žebříčku čtvrté. V první desítce je rovněž Švýcarsko (7. příčka), USA (8. příčka) nebo Belgie (10. příčka). Lehké to na pracovním trhu ve světě nemají ani mladí lidé. Největší příležitost získat zaměstnání mají podle žebříčku v Dubaji, Singapuru a v Mnichově. Praha je v tomto případě hned na čtvrté příčce a v zaměstnanosti mladých je mezi porovnávanými městy dokonce jedničkou. Celkové hodnocení jí ale sráží méně příležitostí pro nové start-upy. Nejlepší pracovní příležitost pro mladé (max. 10 bodů) Město Zaměstnanost mladých Nové start-upy Celková pracovní příležitost

1. Dubaj (Spojené arabské emiráty) 9,97 8,71 9,66 2. Singapur (Singapur) 8,77 9,60 8,98 3. Mnichov (Německo) 9,45 6,83 8,79 4. Praha (ČR) 10,00 4,65 8,66 5. Amsterdam (Nizozemsko) 8,65 8,42 8,59 Začleňování čerstvých absolventů do českého pracovního trhu je letos velmi rychlé a plynulé, upozorňují analytici. "Celkově bylo ke konci předchozího měsíce (v říjnu, pozn. red.) bez práce 12 306 mladých lidí, tedy absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je meziměsíčně o 1 111 a meziročně pak o 1703 osob méně. Na nezaměstnanosti se podíleli 5,7 procenta," uvedl úřad práce. V evidenci úřadu práce se objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku, administrativu, podnikání, gastronomii (jako kuchař nebo číšník), hotelnictví, osobní a provozní služby (kadeřník). Naopak velké šance na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají podle úřadu práce absolventi vysokých škol - především lékařských fakult - a absolventi technických, zejména strojírenských a elektro oborů. Velká poptávka je tradičně také po absolventech řemeslných oborů.