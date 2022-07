Domácnosti ušetří i přes deset tisíc. Podívejte se, kolik stát přispěje na energie

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v pondělí v Baku podepsala memorandum o porozumění, které předpokládá, že Ázerbájdžán zdvojnásobí dodávky plynu do Evropské unie.

Do roku 2027 by tak mělo z Ázerbájdžánu do unie ročně směřovat nejméně 20 miliard metrů krychlových plynu. Komise to uvedla v pondělní tiskové zprávě. Evropská unie se snaží získat dodavatele místo Ruska, které v únoru napadlo Ukrajinu, za což na něj unie uvalila sankce.