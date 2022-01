Vypnutí internetu v Kazachstánu uškodilo bitcoinům, tvrdí těžaři. Bojí se i regulace

Reputaci Kazachstánu jako útočiště těžby bitcoinů uškodilo vypínání internetu při nedávných protestech. Tvrdí to někteří velcí těžaři, na které se odvolává agentura Reuters. Jejich znepokojení ještě umocňují obavy z regulace. Někteří proto zvažují odchod z této středoasijské země, která je globálně druhým největším centrem těžby bitcoinů.

Takzvaný hashrate, tedy ukazatel výkonnosti bitcoinových sítí, začátkem ledna celosvětově klesl přibližně o 13 procent. Právě v té době byla mimo provoz datová centra v Kazachstánu, která se využívají při těžbě bitcoinů.

Nepokoje v Kazachstánu propukly 2. ledna jako nenásilné protesty proti zdražení pohonných hmot, později ale dav zaútočil i na vládní budovy v několika městech. Režim prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva nakonec masové demonstrace krvavě potlačil, když povolil střelbu do protestantů ostrými náboji a požádal Rusko a další postsovětské státy o vojenskou pomoc.

Většina těžařů kryptoměn v Kazachstánu je nyní znovu on-line, uvedl Alan Doržijev z Národní asociace blockchainového průmyslu a datových center v Kazachstánu. Tato asociace zastupuje čtyři pětiny tamních legálních těžebních společností.

Čtyři z velkých kazachstánských těžařů, které oslovila agentura Reuters, se i po obnovení provozu internetu obávají dalších problémů. Vedle státní regulace čekají, že se oni sami nebo jejich klienti začnou ohlížet po možnosti působit v jiných zemích.

Těžař Vincent Liou, který kvůli levné energii přemístil provoz svého podniku z Číny do Kazachstánu, kvůli změně prostředí zvažuje další přesun, tentokrát do Severní Ameriky nebo do Ruska. "Nyní vyhodnocujeme situaci. Předpokládám, že část výpočtů ponecháme v Kazachstánu a část přesuneme do jiných zemí," řekl.

Bitcoin je nejznámější z mnoha tisíc kryptoměn, které existují. Vznikají tak, že počítač řeší komplikované matematické algoritmy a za vyřešení obdrží jeho majitel odměnu v podobě určitého množství bitcoinů. Tento proces se nazývá těžba. Provází ji velká spotřeba energie, a běžnému uživateli se tak obvykle nevyplatí.

Kazachstán se loni stal druhým největším centrem tohoto digitálního odvětví po Spojených státech. Po zásahu Pekingu proti tomuto segmentu přilákal Kazachstán příliv těžařů a rezervací datových center z Číny coby někdejší světové jedničky v tomto odvětví.

Loni v srpnu se Kazachstán podílel na celosvětovém hashrate 18 procenty. V dubnu, před regulačním zásahem v Číně, podíl tohoto středoasijského státu činil osm procent.

Kazachstánské těžební farmy většinou pohánějí stárnoucí uhelné elektrárny. Těžaři donutili tuto bývalou sovětskou republiku elektřinu dovážet a omezovat domácí dodávky, napsala Reuters.

Tamní vláda nyní zkoumá, jak zdanit a regulovat toto z velké části podzemní odvětví, které je v zahraničním vlastnictví. V loňském roce vláda oznámila, že hodlá zasáhnout proti neregistrovaným těžařům, kteří podle odhadů mohou spotřebovávat dvakrát více energie než ti oficiálně registrovaní.

V pondělí odpoledne se bitcoin podle specializovaného serveru CoinDesk prodával zhruba za 42 670 dolarů (915 100 korun). Za posledních 24 hodin tak vykazoval pokles o méně než jedno procento.