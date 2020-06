Operátor O2 zruší příští rok zbývající telefonní budky. Stát je přestane dotovat

Finanční správa k tomuto pátku přijala 879 983 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) a 53 192 žádostí o vyplacení příspěvku společníkům malých společností s ručením omezeným. V obou případech finanční správa vyřídila valnou většinu žádostí a vyplatila celkem 20,5 miliardy korun. Vyplývá to z informací, které zveřejnila finanční správa na Twitteru.

OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činil maximální příspěvek 25 000 korun, tedy 500 korun denně. Následně ministerstvo financí prodloužilo vyplácení příspěvku i po 30. dubnu do 8. června, a to opět 500 korun denně. Na druhé období ovšem musí OSVČ opět podat žádost, pokud již požádala o příspěvek v prvním období. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 000 OSVČ.