Takhle pracuje armáda robotů z Amazonu. Lidskou sílu trumfnou rychlostí i efektivitou

Povolání skladník už v Amazonu není, co bývalo. Ke zpracování a odeslání balíčků společnost stále více využívá automatizaci. Roboti mají podle firmy zaměstnancům ulevit od namáhavé a rutinní práce. Jsou však také rychlejší a efektivnější. Aktuálně jich má Amazon celosvětově přes 500 tisíc, lze však očekávat, že číslo rychle poroste. Podívejte se, co všechno už mají roboti v Amazonu na starost.

Necelou půlhodinu jízdy od amerického Bostonu se v městě Bridgewater nachází logistický sklad Amazonu. Podle internetového gigantu je unikátní v tom, že je zmenšeninou velkých center, ale zároveň obsahuje veškeré vymoženosti, které Amazon v jednotlivých velkých skladech má.

Na 155 tisících metrů čtverečních se za spolupráce umělé inteligence odehrává příjem zboží, jeho zařazení do systému, třídění, balení i následná distribuce. Roboti za lidi především přepravují těžké přepravky se zbožím, do budoucna by jim měli ulehčit i od vysoce rutinní práce.

Amazon tvrdí, že lidský faktor bude uvnitř firmy potřeba vždy. "Robot člověku umožňuje dělat jinou práci, kterou sám dělat nemůže. A tyto práce jsou mnohem zajímavější příležitosti, než jen přesouvat těžké vozíky," říká Mikell Taylorová, hlavní vedoucí Amazon Robotics. "Máme tu techniky, údržbáře a další lidi, kteří se zabývají řešením problémů na provozní a podnikové straně," dodává.

Vytvoření samostatného centra konkrétně v Bridgewater je další snahou internetového gigantu o zrychlení dodací lhůty pro Boston a okolí. Více než tři miliony položek, které má toto centrum v systému, je schopné doručit do několika hodin od objednávky.

V rámci mezinárodní konference Delivering the Future nahlédla redakce Aktuálně.cz hned do dvou amerických skladů Amazonu. Kromě Bridgewater šlo také o nedaleký Westborough. Ačkoli jsou v nich lidé podle firmy stále potřeba, bez robotů a chytrého systému, který zaměstnancům pomáhá téměř na každém kroku, by cíl Amazonu o doručení balíků do pár hodin od objednání ovšem zůstal jen na papíře.