Havířov, Beroun či Praha. Stát chce opravit nádraží za více než miliardu korun

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce v příštím roce dát na investice a opravy nádražních budov 1,2 miliardy korun. Plánuje například zahájit opravu Fantovy budovy hlavního nádraží v Praze.

Minimálně stejnou výši nákladů chce organizace udržet i v následujících letech. Společnost zároveň hledá nové zdroje financování oprav, které by mohly přinést stovky milionů korun. Ve čtvrtek to řekl generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.

Oprava památkově chráněné Fantovy budovy patří k největším plánovaným investicím, které správa železnic v následujících letech chystá. Práce by nejprve měly začít na fasádě budovy. SŽDC chce na začátku roku vyhlásit veřejnou soutěž na zhotovitele. Náklady na rekonstrukci vnějšího pláště by měly vyjít na zhruba 160 milionů korun. Oprava interiérů by měla začít o rok později.

Vůbec největší investicí v příštím roce ovšem bude rekonstrukce nádraží v Berouně, která by měla stát více než 200 milionů korun. Mezi další velké investice plánované v nejbližších dvou letech patří rekonstrukce nádražních budov v Havířově, Ostravě-Vítkovicích, Berouně nebo Opavě západu. Rozpracované jsou také plány na modernizaci nádraží v Českých Budějovicích, které také patří mezi památkově chráněné budovy.

Do budoucna chce šéf SŽDC hledat další zdroje peněz na opravu nádražních budov, z nichž mnohé jsou památkově chráněné. Jako jednu z možností vidí spolupráci s ministerstvem kultury a využití jeho dotačních programů. To by mohlo být zajímavé i pro České dráhy, které se starají o historické vlaky. Svoboda ovšem upozornil, že by tato forma financování vyžadovala změnu zákona o dráhách.

Dalším zdrojem peněz by mohly být také finance z operačních programů ministerstva životního prostředí, které by směřovaly na energetické úspory železničních objektů. Celkově by z těchto zdrojů mohla SŽDC získat stovky milionů korun.

SŽDC, pro kterou pracuje asi 17 000 lidí, spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah.