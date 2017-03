Ekonomika vzroste o 6,5 procenta, stanovila si Čína. Je to méně ambiciózní cíl než vloni

před 1 hodinou

Čína si stanovila letošní cíl růstu ekonomiky na 6,5 procenta, což je téměž o půl procenta méně než horní hranice loňského předpokladu. Uvedl to premiér Li Kche-čchiang v úvodní zprávě výročního zasedání čínského parlamentu. Zároveň přislíbil omezit produkci uhlí a oceli a varoval před snahou o obchodní protekcionismus patrnou u některých západních vlád. Loni si čínské vedení stanovilo růst na úrovni 6,5 až 7 procent, nakonec však HDP vzrostl o 6,7 procenta, což je nejméně za 26 let. Peking se letos chystá provést některé reformy, které by v budoucnu měly přinést lék na rostoucí zadluženost země.

autor: ČTK