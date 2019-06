Stovky čidel, obří servery a jedna turbovrtule. Česko má nejmodernější zkušebnu světa

Hangár na letišti v Hradci Králové byl kdysi schopný ukrýt celé vojenské letadlo. Teď jeho prostor zabírá jeden letecký motor, který jednou bude pohánět letoun Cesna Denali. Z hangáru se tak stala údajně nejmodernější zkušebna leteckých motorů na světě, společné dílo pražské ČVUT a výrobce leteckých motorů GE Aviation Czech.

Kromě motoru jsou v hale stovky čidel a obří servery, které vyhodnocují naměřená data na testovaném stroji. S ním chce továrna v brzké době prorazit na světovém trhu.

Od roku 2016, kdy pražská vysoká škola a továrna na letecké motory spojily své síly, je to už druhá zprovozněná zkušebna. První vznikla loni v pražských Letňanech. Další dvě přibudou ještě letos.

"Za půl roku tady naměříme 30 terabytů dat," řekl děkan Fakulty strojírenské Michael Valášek o nově otevřené hale na hradeckém letišti. Motor je v chodu pět až deset hodin týdně. Po každém testu, kdy jej sledují tisíce čidel, se kontroluje opotřebení jednotlivých součástek, podle toho se upravuje teoretický model motoru tak, aby se daly dopředu předvídat možné závady. "Podle potřeby se na motoru něco upraví a znovu se instalují snímací čidla. To trvá tři týdny," řekl děkan.

"Jízdenka první třídy do světa inovací"

Na slavnostní otevření zkušebny dorazil i velvyslanec USA v Česku Stephen B. King. Zástupce státu, odkud pochází mateřská firma GE Aviation, se pochvalně zmínil o dlouhodobé tradici českého průmyslu. "Sahá až do doby Rakouska-Uherska, kdy bylo osmdesát procent průmyslu celé říše soustředěno do českých zemí," připomněl. Podle něj je nová zkušebna "jízdenkou první třídy do světa inovací a vývoje."

Prezident GE Aviation Czech Milan Šlapák řekl, že předání firemního know-how české univerzitě, aby se mohla podílet na vývoji motoru, je unikátní záležitost. "ČVUT je první, komu jsme svoje znalosti svěřili. Byl náš tým, byl jejich tým, ale teď vidím jenom jeden společný tým," řekl Šlapák.

Valášek popsal, že výsledkem spolupráce bude digitální dvojče motoru, o němž budou shromažďována velká množství dat. To dělá z nové zkušebny nejmodernější zařízení svého druhu na světě. Od těch ostatních se liší například tím, že motor je testován ve vodorovné poloze, což umožňuje zároveň simulovat reálné proudění vzduchu na křídle letadla.

Financování projektu stále není dořešeno

Nová zkušebna se může stát důležitým prvkem v další budoucnosti leteckého vývoje v Česku. Miliardová investice americké GE Aviation vzkřísila zájem studentů o tento obor, od roku 2016, kdy spolupráce české školy a americké firmy začala, se počet zájemců o studium zdvojnásobil. Ti se v nejbližší době sami v rámci studia zapojí do práce na testování leteckých motorů.

GE Aviation bude motory pod označením Catalyst v Česku také vyrábět. Nová továrna za 1,6 miliardy korun má vzniknout ve Středočeském kraji, kde už firma vybrala několik lokalit.

Škola však stále nemá dořešené problémy s financováním uvedených projektů, které vyjdou celkem na dvě miliardy korun. Vláda přitom opakovaně uvádí, že letectví a kosmické aktivity v Česku zůstávají prioritou zamýšleného průmyslového rozvoje. "Je to vzor toho, jak to dělat. Ale máme problém s řízením této investice," potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle něj k řešení problému přispěje až dvacetiletý úvěr od státu, díky kterému by ČVUT mohla své plány zaplatit.