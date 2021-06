Vysoký státní úředník adoruje Rusko a vyhrožuje novináři. MMR mu hrozí kárným řízením

Zaměstnanec ministerstva pro místní rozvoj (MMR) si stěžuje, že dostal zákaz přispívat do diskusí na oborovém zpravodajském webu Zdopravy.cz. Blokaci dostal za příspěvek, v němž například tvrdí, že sestřelení letu MH17 nad Ukrajinou byl komplot proti Rusku. Redaktorovi Zdopravy.cz následně vyhrožoval žalobou. Resort jeho chování prošetřuje, může dojít na kárné řízení. Pracovník pochybení odmítá.

Redakce on-line deníku Aktuálně.cz totožnost státního úředníka zná, v článku ho ale uvádíme pouze tak, jak vystupoval v diskuzi pod články - tedy Petr J. Muž působí na ministerstvu pro místní rozvoj jako vrchní ministerský rada.

Petr J. se zapojoval do čtenářských diskuzí na webu Zdopravy.cz, který se zaměřuje na zpravodajství o silniční, železniční či letecké dopravě. Jeho příspěvky byly často na hraně slušného vyjadřování. Redaktoři ho jako diskutéra zablokovali až po komentáři, který přidal pod článek z 24. května. Text pojednával o tom, že se první letecké společnosti začínají vyhýbat Bělorusku. Aerolinky tehdy reagovaly na vynucené přistání letadla Ryanair v Bělorusku, kde tamní bezpečnostní složky zadržely opozičního novináře Ramana Prataseviče, jenž na palubě spoje cestoval.

Petr J. pod článkem reagoval na jiného čtenáře, který ve svém komentáři připomněl sestřelení letu MH17 nad Ukrajinou v roce 2014. Petr J. přidal tento příspěvek: "Před sedmi lety šlo o komplot proti RF (Ruské federaci - pozn. red.), sestřel je v režii kyjevského režimu na Ukrajině. Souhlasím, že se kapitán Ryanairu zachoval tak, jak měl. Lukašenko (běloruský autoritářský prezident Alexandr Lukašenko - pozn. red.) se mstí za pokus o atentát na něj, který včas odhalila běloruská FSB (tajná služba - pozn. red). Kdybyste byl v jeho kůži, musel byste se hodně držet, abyste neučinil něco obdobného, Tome. Ten bloger je součást komplotu bez ohledu na to, zda si to uvědomuje či nikoli."

Za sestřelením civilního letu nad východní Ukrajinou stálo podle týmu mezinárodních vyšetřovatelů Rusko. Stroj podle nich zasáhla raketa Buk vystřelená z prostoru kontrolovaného proruskými separisty, odpalovací zařízení podle vyšetřovatelů patřilo ruské protivzdušné obraně. Lukašenko, u kterého se autor příspěvku nediví, že se chtěl mstít, pak vládne zemi, jejíž režim je stejně jako ten ruský v čele s Vladimirem Putinem považován za autoritativní.

Poté co byl Petr J. zablokován, kontaktoval redaktora Zdopravy.cz z pracovního ministerského e-mailu a stěžoval si na to, že do diskuzí již nemůže přispívat, jak pro Aktuálně.cz popsal novinář Jan Sůra a jak vyplývá z jejich e-mailové korespondence, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Petr J. následně redaktorovi telefonicky potvrdil, že je skutečně vysokým státním úředníkem na MMR, posléze to potvrdil i mluvčí resortu Vilém Franěk.

"Tyto lidi blokujeme z principu. To jsou vždycky takové 'úderky'," řekl pro Aktuálně.cz Sůra. "Nejvíc mě na tom překvapilo asi to, že napsal ze svého pracovního e-mailu. Nejdřív jsem si říkal, že mu někdo do toho e-mailu prostě vlezl. Měl tam ale připojené i telefonní číslo, a tak mi to potom, co své řeči začal stupňovat, nedalo, zavolal jsem mu a zjistil jsem, že je to skutečně on," doplnil.

Hrozba soudem

Petr J. v jednom z e-mailů Sůrovi vyhrožuje kvůli zákazu účastnit se diskuzí soudem. "Až budete tak zkušený a tak vzdělaný jako já, pochopíte svůj tragický omyl. Hrajete si na arbitra a netušíte, kdo vás obelhává, já znám pravdu a tu také hájím. Již brzy poznáte, kdo si zasluhuje důvěru a kdo pouze opovržení. Porušujete ústavu a hrozí vám žaloba a soud, v tom lepším případě český a civilní, v tom horším ten, který již odsoudil Clintonovou a Podestu (bývalá kandidátka na prezidentku Hillary Clintonová a někdejší šéf volebního týmu Clintonové John Podesta - pozn. red.) k smrti jako první z předlouhé řady," stojí v e-mailu adresovaném Sůrovi.

"Po období, kdy jsem mohl odborně přispívat svými názory do diskusí, skončilo. Přitom vnímám mezi diskutéry řadu těch, jejichž vědomosti ani kultura z nich nečiní úctyhodné diskutéry. Pevně věřím, že z mých soukromých e-mailů bude mé diskusní blokování zrušeno dříve, než dojde na deux ex machina (správně deus ex machina, tedy náhlé a nečekané vyřešení situace - pozn. red.)," píše se v dalším z e-mailů.

Státní zaměstnanec se pod přezdívkou PetrJ zapojoval i do dalších debat pod texty Zdopravy.cz, například zde, kde zmiňuje, že tu po prokremelských marxistech máme "vrchnost s Covidem".

Na jiném místě pak Petr J. v debatě o leteckých emisích odvážně tvrdí, že "v Euroasii přibývá ropy produkované mikroorganismy ve stejné míře, jako je čerpána".

Sůrovi ale vadil zejména komentář, v němž se staví na stranu totalitních režimů Ruska a Běloruska. Jako provozovatel webu má totiž ze zákona povinnost kontrolovat a odstraňovat komentáře, které by mohly být na hraně nebo za hranou porušení zákona.

"Můj názor, ne ministerstva"

Petr J. se brání tím, že příspěvky nepsal z pozice zaměstnance ministerstva, přestože řada z nich byla odeslána v časech, kdy je na státních úřadech běžná pracovní doba. "Tohle je třeba vnímat jednoduše. Kdybych to podepsal jako člověk, který hovoří za ministerstvo, tak jsem ve zcela jiné pozici, než když to podepíšu jako člověk, který mluví za sebe. A také to zdůrazňuji - je to zkrátka můj názor, moje stanovisko. Veškerá cenzura je nepřípustná, a to jak na úrovni veřejné, tak na úrovni soukromé," řekl pro Aktuálně.cz.

Ani to, že novináře pak jako první kontaktoval ze svého oficiálního pracovního e-mailu, nepovažuje za problém. "Jestliže budete všechno posuzovat z formální stránky věci, tak se pravdy zpravidla nedoberete," uvedl k tomu.

Podle svých slov se také v momentech, kdy má v práci zrovna chvíli volno, stává "občanským přispěvatelem k tomu, aby diskuze nějakým způsobem vyjasnila skutečnost." Podle něj se totiž v éteru šíří věci, které nejsou pravdivé, nýbrž zmanipulované, z čehož viní i "mainstreamová média".

MMR chování prověřuje

Postihu od svého zaměstnavatele se neobává. Mluvčí MMR Vilém Frček ale pro Aktuálně.cz uvedl, že se zaměstnancem může být zahájeno kárné řízení. V současné době resort prověřuje, zda se jednalo o ojedinělý případ, či se jedná ze strany státního zaměstnance o opakovanou aktivitu. Doplnil, že v minulosti na ministerstvu nic podobného neřešili a že vyjádření Petra J. v žádném případě nelze chápat jako oficiální vyjádření či názor MMR.

"Státní zaměstnanci jsou povinni respektovat vnitřní předpisy upravující např. komunikaci s médii, v případě porušení těchto předpisů a získaných výsledků šetření bude možné vůči státnímu zaměstnanci následně podniknout právní úkony podle zákona o státní službě, a to zahájení kárného řízení v důsledku kárného provinění," sdělil také Frček.

Zahájení kárného řízení vnímá jako možnost také právník a šéf protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer. Podle něj by se zřejmě jednalo o porušení služebního předpisu typu etický kodex nebo podobného. Za kárné provinění pak podle Leyera lze uložit různé typy sankcí (od důtky přes snížení platu až po propuštění).

Podle advokáta Aleše Rozehnala pak tkví problém v tom, že tyto projevy nejsou v zásadě protiprávní, ale jenom hloupé. "Žádná právní norma hloupost nezakazuje. Něco jiného by bylo, kdyby jeho projevy například schvalovaly trestný čin," zdůraznil.

I on ale vidí možnost ve využití Etického kodexu úředníků a zaměstnanců MMR. "Podle tohoto kodexu se úředník a zaměstnanec ministerstva musí v soukromém životě vyhýbat takovým činnostem, chování a jednání, které by mohly snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti. Zaměstnance musí jednat tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti úřadu veřejné správy. Porušení kodexu je pak možno považovat za porušení pracovní kázně se všemi důsledky, které z toho vyplývají," míní.

