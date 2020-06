Stát jedná se Smartwings o záruce až 900 milionů korun kvůli dopadům koronaviru

Stát jedná s leteckou společností Smartwings o záruce 500 až 900 milionů korun za její úvěry, které jí mají pomoci překonat dopady zastavení provozu kvůli pandemii koronaviru. Podmínkou je přejmenování firmy na ČSA a udržení 2500 zaměstnanců. Vlastníci společnosti, která ČSA ovládá, jsou do aerolinek připraveni vložit 1,6 miliardy korun.

Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem a jeho expertním týmem na zámku v Lánech to řekl ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Firma bude podle Havlíčka potřebovat k tomu, aby ustála ztrátu kvůli koronaviru, částku mezi dvěma miliardami a 2,2 miliardy korun. "V tuto chvíli diskutujeme o výši záruky, která by byla mezi 500 miliony korun až 900 miliony korun," řekl ministr. Sám by preferoval záruku ve výši 800 milionů korun. Na podmínkách pro poskytnutí záruky je podle Havlíčka shoda s vlastníky, patří k nim i klíčová role státu ve věřitelském výboru firmy a zastavení vyplácení dividendy majitelům společnosti na deset let.

O pomoci pro Smartwings se mluví posledních několik týdnů. Zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) možnost podpory připustili, podle nich jde o strategický podnik. Pomoc naopak nepodporuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), k jedné firmě podle ní není možné přistupovat jinak než k ostatním podnikům.