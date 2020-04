Stát chce dát lidem na dovolenou 10 tisíc korun. Náklady si firmy odečtou z daní

O právním rámci pro působení českých důstojníků na velitelství operace v Čadu se ještě jednání vedou. Chybějící souhlas Nigeru a Čadu v únoru vadil poslancům sněmovního branného výboru. Vyslání vojáků do operace bude muset schválit Parlament. Řekl to mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Česká armáda chce do mise v Mali vyslat elitní jednotku speciálních sil z Prostějova. Jejich úkolem by bylo radit malijským vojákům, vyráželi by s nimi ale i do boje. Společné operace by se měly konat především v Mali, teroristické skupiny by mohli ale vojáci pronásledovat až 50 kilometrů na území Nigeru. V Čadu by sídlilo velitelství operace, kam by česká armáda vyslala několik vojáků. Ministerstvo obrany proto potřebuje souhlas tamních úřadů.