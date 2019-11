Středočech vyhrál v loterii čtvrt miliardy. Poslední nezdaněná výhra, stýská si Sazka

Neznámý sázející ve Středočeském kraji zkusil svoje štěstí v loterii Sportka a na náhodná čísla vsadil 220 korun. Osud mu přál a tak Sazka, provozovatel loterie, nyní hledá výherce více než 250 milionů korun. Firma upozorňuje, že se kvůli loterijní dani může jednat o poslední vysokou nezdaněnou výhru v Česku.

Když se po středečním losování Superjackpotu Sportky na obrazovce postupně objevila čísla 3, 5, 7, 8, 25 a 29, nechtěl nejspíš sázející věřit vlastním očím. Za 220 korun si ve Středočeském kraji nechal náhodně vybrat právě tato čísla a v prvním tahu loterie vyhrál přesně 250 944 439 Kč, což je 4. nejvyšší výhra v historii Česka.

Jelikož se výhra prozatím nijak nedaní, dostane částku celou. Podle informací ze Sazky mu firma zároveň nabídne i psychologické a finanční poradenství, což je běžný postup při vyšších výhrách. Zda tuto možnost využije je na něm.

Daně na obzoru

"V případě zdanění výher, které minulý týden schválila Poslanecká sněmovna, by výherce z této částky musel státu odevzdat více než 37 milionů korun," uvedl ředitel komunikace Sazky Václav Friedmann.

Zákon, o kterém Friedmann mluví, je součástí nového daňové balíčku, který prosazuje ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Při výhře nad 100 tisíc korun by sázkař musel odvést do státního rozpočtu 15procentní daň. Jen Sazka za loňský rok eviduje přes 1884 výherců, kterých by se nová daň týkala. Do státní kasy by navíc odvedli přes 260 milionů korun.

Daňový balíček 2019 - Zvýšení daně u tabáku ke kouření o 224 korun na 2460 korun za jeden kilogram tabáku včetně zahřívaného. Za jednu cigaretu by měla být minimální daň 2,9 koruny, nyní je 2,63 koruny. Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by tak mohla podle informací od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun. - Zvýšení spotřební daně z lihu z 28 500 korun za jeden hektolitr etanolu na 32 250 korun. V případě pěstitelského pálení by sazba měla stoupnout na 16 200 korun z 14 300 korun. Podle Unie výrobců a dovozců lihovin by u půllitrové lahve 40procentní lihoviny cena kvůli zvýšení daně stoupla o 9,1 koruny. Sama spotřební daň vzroste v uvedeném případě z nynějších 57 korun na 64,50 Kč. -Technické rezervy pojišťoven budou nově daňové uznatelné jen do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II. -Od daně z nemovitých věcí budou osvobozeny skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy, mokřady, pokud bude tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků. Bude stanovena přechodná doba do konce roku 2021, ve které bude aplikován i stávající rozsah osvobození dle zákona o dani z nemovitých věcí. Ministerstvo financí uvedlo, že poplatníci budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků. -Poplatek za vklad do katastru nemovitostí stanovený zákonem o správních poplatcích se zvyšuje z nynějších 1000 Kč na 2000 Kč. -V případě zdanění hazardu se sazby zdanění loterií zvyšují z nynějších 23 procent až na 35 procent. Sazby zdanění ostatních druhů hazardu, třeba z automatů nebo tombol, zůstávají na dosavadní úrovni. -Hráči budou zdaňovat výhry až od jednoho milionu korun. Vláda původně navrhovala limit 100 000 korun. Bude platit srážková daň pro loterie, tomboly a účtenkovou loterii. U ostatních druhů hazardu bude možné uplatnit proti příjmům z výhry pouze vklad. -Na návrh Pirátů se zvyšuje limit, do kterého jsou domácnosti osvobozeny od placení spotřební daně při vaření piva pro vlastní spotřebu. Schválená podoba zákona jej zvyšuje z 200 litrů na 2000 litrů za rok. -Zákon ruší také výjimku ze zdanění úrokových příjmů plynoucích z korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013.

"Pokud opravdu dojde ke zvýšení loterijní daně, je to pravděpodobně naposledy, co někdo vyhrál takto vysokou sumu za 220 korun. Nemůžeme totiž vyloučit zdražení Sportky," varuje Friedmann.

Velké výhry

Rekordní výhra v Česku padla v květnu 2015, sázející si tehdy vsadil tiket Eurojackpotu v Pardubickém kraji a vyhrál 2,466 miliardy korun. Nejvyšší výhra ve Sportce byla 400 milionů korun, kterou si domů odnesli manžele z Chrudimska.

5 nejvyšších výher v ČR:

Eurojackpot (2015): 2 466 000 000 Kč Eurojackpot (2019): 1 411 860 488 Kč Sportka (2013): 399 904 705 Kč Sportka (2019): 250 944 439 Kč Sportka (2016): 201 252 720 Kč

Zdroj: Sazka

Pět historicky největších výher podle BBC:

1,58 miliardy dolarů - Částka byla v roce 2016 rozdělena mezi tři vítěze. 758,7 milionu dolarů - Matka dvou dětí z Massachusetts vybrala vítězná čísla podle data narození svých příbuzných. 656 milionů dolarů - V roce 2012 rozdělila loterie Mega Millions částku mezi tři vítěze. 648 milionů dolarů - V roce 2013 si dva šťastlivci rozdělili částku z loterie Mega Millions. 590,5 milionu dolarů - Žena z Floridy ve svých 84 letech zvítězila v loterii Powerball.

"Zpravidla se u takto vysokých výher lidé ozývají. Chtějí zprostředkovat kontakt na výherce nebo alespoň zanechat vzkaz," dodal pro Aktuálně.cz mluvčí Sazky. Reagoval tak na případy z června letošního roku, kdy neznámý výherce získal v loterii Eurojackpot přes 1,4 miliardy korun.

Po medializování obří výhry zaplavily loterijní společnost prosby o kontakt na výherce. Obvykle se jednalo o lidi, kteří se ocitli ve finanční tísni a hledali pomoc.