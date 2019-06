Staropramen koupil většinu Pardubického pivovaru. Lidé chtějí pestrost, říká jeho šéf

Pivovary Staropramen se staly majoritním akcionářem Pardubického pivovaru. Drží 89 procent akcií. Staropramen chce posílit vlastní sortiment regionálních značek, uvedli ve středu zástupci pivovarů na tiskové konferenci v Pardubicích. Zbytek vlastní drobní akcionáři.

"Spotřebitel žádá pestrost nabídky, my jim ji chceme dát. Naprostý standard je v restauracích pět šest piv," řekl generální ředitel společnosti Pivovary Staropramen Petr Kovařík.

Majoritními akcionáři Pardubického pivovaru byli od roku 2010 dva podnikatelé. Michal Pátek držel 41 procent akcí, Leoš Kvapil vlastnil 40,5 procenta akcií. Jednání o prodeji začala asi před rokem a půl.

"Naše zdroje byly omezené. Pro nás je důležité, že budou zachovaná místa, budou zajištěné potřebné investice," řekl Kvapil. Kdyby Pardubický pivovar chtěl docílit celostátní distribuce, potřeboval by investici 100 milionů korun.

Cílem akvizice je do deseti let zdvojnásobit produkci na 160.000 hektolitrů. V posledních letech pivovar uvařil kolem 80.000 hektolitrů piva ročně. Pivo stáčí do sudů nebo lahví, pivo v plastových lahvích nebo plechovkách nenabízí. V prodejích loni převažovalo z 60 procent lahvové pivo. Podnik víc produkce uplatní na domácím trhu, okolo 25.000 hektolitrů vyváží do dvacítky zemí.

Pardubický pivovar si zachová vlastní autonomii, zůstane samostatnou akciovou společností s dosavadními zaměstnanci a hospodařením. "Zaměstnanců ani chodu pivovaru se změna nijak nedotkne," řekl Kovařík.

Novou ředitelkou Pardubického pivovaru bude Petra Chovancová a finanční ředitel a jednatel bude Zdeněk Havlena z firmy Pivovary Staropramen, zasedne také v představenstvu. Leoš Kvapil v představenstvu zůstane. Volba představenstva je na programu valné hromady příští týden.

Ztrátu pivovar vykazoval v letech 2009 až 2012 zhruba od dvou milionů korun do 7,5 milionu korun. Ztrátový byl také v roce 2014, ztráta byla 1,7 milionu korun. Loni a předloni měl rovněž ztrátové hospodaření, 1,7 milionu korun a loňských přibližně tři miliony korun. Předloňské výnosy podniku byly téměř 134 milionů korun.

Pivovar vznikl v roce 1871. V roce 2016 oslavil 145 let existence. Piva vyrábí řadu značky Pernštejn, čtrnáctistupňový Taxis nebo Porter, což je tmavé devatenáctistupňové pivo. V roce 2016 založil minipivovar, který vaří speciální druhy piva. Uvaří desítky hektolitrů piva ročně.