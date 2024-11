Spřátelené země kvůli pádu rublu ruší Rusku dodávky ovoce a zeleniny, píše server

Dodavatelé ovoce a zeleniny ze zemí, které Kreml označuje za "spřátelené", zrušili řadu smluv na vývoz do Ruska kvůli hroutícímu se kurzu rublu, napsal server The Moscow Times, zakázaný ruskými úřady. Rušení dohodnutých dodávek se týká vývozců z Turecka, Egypta a Íránu, kteří požadují, aby byla do cen zahrnuta rostoucí měnová rizika.

Od počátku tohoto měsíce se rubl propadl o více než deset procent vůči dolaru a euru na pozadí zpřísněných amerických sankcí, které dopadly na padesátku ruských bank, včetně klíčového ústavu, Gazprombank, napsaly The Moscow Times. Rubl klesl k dolaru nejníže za 32 měsíců a dostal se nad hranici 110 rublů za dolar. Obchoduje se nyní kolem 114 rublů za dolar. Poprvé od března 2022 se za euro platí více než 120 rublů. Na moskevské burze, kde je obchodování s dolarem a eurem zastaveno kvůli sankcím, prudce zdražil jüan. Jeho kurz překonal hranici 15 rublů, což je také rekord za půldruhého roku. Od začátku roku rubl přišel o čtvrtinu své hodnoty, čímž vyhnal do výšin inflaci u dováženého zboží, napsaly The Moscow Times. Podle specializovaného serveru EastFruit prodejci zeleniny a ovoce, které se v zimě hlavně dováží z ciziny, už začali v očekávání dalšího růstu cen brzdit dodávky zboží. Ceny zeleniny a ovoce podle úředních statistik poskočily v Rusku o desítky procent: brambory od začátku roku zdražily o 78 procent, zelí o 30 procent a červená řepa o 27 procent. Rajčata jsou meziročně dražší o 22 procent, okurky o téměř 41 procent, cibule o 17 procent. Ale podle EastFruit brambory od loňského prosince zdražily o 350 procent, ceny okurek ve velkoobchodě během roku vyrostly téměř na trojnásobek a na dováženém ovoci se odráží devalvace ruské měny. Situace se bude podle serveru jen zhoršovat spolu s tím, jak před svátky poroste poptávka a zásoby ve skladech budou mizet. "Naposledy Rusko okusilo tak vysokou míru inflace v 90. letech, kdy celé období poznamenaly ekonomické otřesy po rozpadu Sovětského svazu. Ale v té době byly ceny ropy a plynu, které jsou klíčovými zdroji příjmů ruského rozpočtu, mnohem nižší než dnes," napsal server. Vláda kvůli zpomalení inflace zvažuje možnost, že zruší cla na dovoz zeleniny a ovoce. Zvýhodněny by měly být především dodávky brambor, cibule, mrkve, zelí a jablek, uvedlo minulý měsíc ministerstvo hospodářství. Problémy se zeleninou a ovocem v Rusku vznikly kvůli květnovým mrazům, po kterých následovalo sucho a vedra v Rostovské, Astrachaňské a Volgogradské oblasti, Krasnodarském kraji i dalších regionech. V těchto oblastech podle odhadu ekonomů mohli pěstitelé přijít o desetinu až čtvrtinu úrody zeleniny, napsaly The Moscow Times.