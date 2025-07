Pumpaři si oddechnou. Počet kontrol se výrazně sníží, inspektoři ušetří

Od listopadu by se měl výrazně snížit počet povinných kontrol tuzemských benzinek. Navrhuje to ministerstvo průmyslu. Nová vyhláška snižuje minimální počet odběrů nafty a benzinu na polovinu.

O výrazné škrty požádala Česká obchodní inspekce. "Kvalita pohonných hmot na území České republiky je na dobré úrovni. Neshody s požadavky právních předpisů na pohonné hmoty se v posledních letech pohybují na úrovni pod jedním procentem zjištění," vysvětluje mluvčí inspekce František Kotrba. Resort průmyslu kontrolorům vyhověl, ne ale ve všem.

Až dosud platilo, že by kontroloři měli v období odebrat minimálně 500 odběrů benzinu a 600 motorové nafty. Nově by to měla být polovina. Na polovinu by se měly snížit i kontroly u ostatních paliv včetně LPG.

Ministerstvo průmyslu tvrdí, že díky nové vyhlášce inspekce výrazně ušetří. Úřad prý ročně utratí za kontroly necelých 34 milionů korun. "V případě navrhovaného snížení počtu odebíraných vzorků pohonných hmot na polovinu aktuálního stavu přestavuje celková úspora zhruba 16,9 milionu korun," píší v odůvodnění navrhovaných změn zástupci resortu průmyslu.

Riziko daňových úniků

Úředníci přitom v textu zároveň upozorňují na rizika. "Navrhované snížení minimálního počtu odebíraných vzorků pohonných hmot ze strany inspekce by mohlo vést ke zhoršení kvality a jakosti pohonných hmot a rovněž by také mohlo dojít ke zvýšení daňových úniků v této oblasti," varují.

"Proto ministerstvo akceptovalo návrh inspekce pouze částečně, a to tak, že zakotvilo nově do legislativy pojistku vázanou na výsledky kvality pohonných hmot," doplňují zástupci resortu.

Pokud by opět došlo ke zhoršení kvality, automaticky se počet kontrol zase výrazně navýší.

"Ty kontroly měly smysl někdy kolem let 2010 až 2012, kdy bylo na pumpách poměrně dost závad. Dnes jsme premianti v Evropě, nejsme úplně nejlepší ale patříme do top 5, co se týče kvality pohonných hmot," vítá návrh Ivan Indráček, předseda představenstva české Unie nezávislých petrolejářů.

Celkově loni inspekce odebrala u všech paliv 2552 vzorků pohonných hmot a požadavkům nevyhovělo jen 20 z nich. Přestože meziročně došlo k mírnému zhoršení, Indráček tvrdí, že ve většině případů šlo o administrativní chyby.